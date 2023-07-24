澳军机与“护身军刀”演习区附近的中国侦察舰取得联系

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据澳大利亚广播公司（ABC）获得的一张高空拍摄图片显示，澳大利亚皇家空军的一架P-8“海神”巡逻机上周飞越了一艘前往澳洲附近海域的中国侦察舰。

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周日，这艘标有解放军海军舰船编号793的中方船只据信位于昆士兰州海岸附近，可能远至昆士兰州东北部地区的萧瓦特湾以南，试图收集有关“护身军刀 2023”（Talisman Sabre 2023）13国联合演习的敏感信息。这艘815型电子侦察舰的照片是从珊瑚海公海上空的另一架澳军军机上拍摄的。

澳大利亚国防军联合作战参谋长比尔顿（Greg Bilton）中将告诉ABC记者，他上周四上午派出了一架P-8“海神”侦察机与该舰取得联系。比尔顿在观察“护身军刀”演习活动时表示，P-8侦察机“找到了该侦察舰，我们向其发出信号，得到了礼貌的回应，这是在公海进行正常互动时所期望的”。

比尔顿说，“他们会被动地收集，而我们会进行调整——有些东西我们不一定要泄露，我们有办法在不泄露我们训练的敏感方面的情况下使用我们的部队”。这位澳军将领说，这艘侦察舰仍有可能将其位置从昆士兰州中部转移到澳洲的最北端，但这似乎不太可能。

比尔顿说，“从这里到达尔文需要四到六天的时间，因此我认为它将会留在本地区，观察我们在东海岸开展的活动”。他说，澳大利亚国防军还预计，这艘高科技侦察舰在观察大规模军事演习时，将停留在澳大利亚领海之外。

比尔顿说：“它将停留在我们的毗连区以外，即24海里以外，这符合国际法——他们（解放军海军）在以往演习中的表现正是如此，我不希望改变”。当被问及是否有澳大利亚或美国的潜艇也被派去窥探来访的中国侦察舰时，比尔顿回答说，“无可奉告”。

防务和安全人士最初预计，鉴于从西澳大利亚州、北领地到澳洲东海岸正在发生的大规模演习活动，中方今年将再次向“护身军刀”演习派遣两艘侦察舰。此前，澳大利亚已确认将购买20架新的美制军用货运飞机，澳洲国防部还在研究购买新的空对空加油机的计划。

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