王毅向日本外相提议重启日中韩高层会谈

中日韩关系

据日本外务省官员等近日透露，负责中国外交的最高负责人、中共中央政治局委员、中共中央外事办主任王毅日前向日本外相提议举行日中韩高层会谈。

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王毅7月14日在印度尼西亚首都雅加达举行的东盟10+3相关会议时会见日本外相林芳正，并提议举行日中韩副部长级会谈。

日本将这一提议读解为中方建议恢复自2019年12月以来暂停的日中韩三国首脑会谈，因此决定为年内实现日中韩首脑交流而开始进行全面协调和准备工作，从以往的日中韩首脑峰会来看，一般是先进行副部长级等的事务级别的会谈，然后进行外长会谈并启动三国首脑峰会。

日本首相岸田文雄3月16日在东京举行的日韩首脑会谈后的联合记者会上表示，双方一致同意重启两国政府在广泛领域的交流。作为一个具体的方法，就是尽快重启日本、韩国和中国之间的高层交流进程，表示有意在日韩关系改善趋势下恢复日中韩对话。

中国曾对恢复日中韩首脑峰会持积极的态度，但是日韩以尹锡悦访日为契机，实现历史性和解后，中国对日韩接近产生了警惕，中国外交部发言人汪文斌3月16日的记者会上表示：中方反对个别国家搞封闭排他的“小圈子”，希望日韩关系能够朝着有利于地区和平、稳定与繁荣的方向发展。

而最近日中围绕东京电力福岛第一核电站处理水排海问题对立激烈，中国从7月7日起对来自日本全国的水产品进行全面放射性物质检查，日本水产品大量滞留中国海关，对日本水产品出口中国造成很大的打击。7月24日，日本官房长官松野博一和官房副长官矶崎仁彦都对中国的做法表示强烈担忧，舆论认为，如日中韩首脑峰会能在年内举行，日本希望通过首脑会谈推进这一问题的解决。

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