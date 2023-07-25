中国资金援建的柬埔寨云壤海军基地升级改造工程即将竣工

柬埔寨，中国，军事基地

柬埔寨官方周二（7月25日）表示，位于该国南部的云壤（Ream）海军基地升级改造工程已接近完工，中国政府资金援建该项目引发多方争议，据此前公布的卫星图像显示，该基地设有一个巨大的码头，华盛顿怀疑基地改建被用以中国军事基地。

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法新社报道，云壤海军基地位于泰国湾，是通往南海的战略要地。多年来，该基地一直是柬埔寨和美国之间的争议焦点。华盛顿怀疑该地已被改建用以中国的军事基地，以进一步扩大其在国际上的影响力。

柬埔寨国防部发言人楚姆-索契（Chhum Socheat）向法新社说 "基地即将完工”，他表示，“我们一直说，那里没有中国的军事基地。我们只是在现代化我们的军队（......），以保护我们领土的完整。”

华盛顿安全智库保卫民主基金会（FDD）的军事专家克雷格-辛格尔顿（Craig Singleton）说，据美国商业图像公司 BlackSky 公布的卫星照片，显示改造工程、尤其是一个长 363 米的防波堤工程进展快速。

这位专家说，"云壤基地西岸可见的深水码头与中国在吉布提基地的军用码头几乎完全相似”。

而柬埔寨国防部发言人否认建设该码头是用以接纳航空母舰。

最早对该基地用途的担忧起于 2019 年，《华尔街日报》当时报道有一份秘密协议草案允许中国在该基地停靠军舰。报道指，中柬关系明显拉近，中国国家主席习近平刚刚亲自电贺洪森在周日该国立法选举中获胜，同时承诺将进一步加强两国关系。而西方国家批评此次选举 "既不自由也不公平”，有能力挑战洪森的候选人此前都被取消了参选资格。

现年 70 岁的洪森自 1985 年以来一直以铁腕手段统治柬埔寨，不久前他透露将把权力移交给自己的长子洪马內（Hun Manet）。

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