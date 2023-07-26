伊朗城市亚兹德: 一座启发如何应对气候暖化灵感的城池

伊朗/亚兹德捕风塔

法新社7月21日发自伊朗的一篇报道，介绍了伊朗中部亚兹德城著名的捕风塔建筑。这些两千多年前的建筑，巧妙地成为整个被沙漠环绕、又热又旱的盆地上的居民，可以自然享受到温凉舒适的生活。如今面对气候加速暖化、苦寻可持续性发展的当代建筑设计，是否可以从这些古人因地制宜的建筑智慧中汲取灵感呢？欢迎点击法国24电视台根据法新社影像制作的视频，了解详情。

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根据法新社的报道，亚兹德，这座距离古丝绸之路不远的城市，是全球最热城市之一，夏日炙热而少雨。但是，这里的居民早在2500多年前，就发明了自己的应对手段。当地大约700座被称作“捕风塔”的建筑就是最好的见证。这些捕风塔外墙有多个很大的竖向开口，内部更有许多管道，让清凉空气进入，又室内的热气则遵循压力差原理排出，简单且自然地达到降温目的。

被称作“qanats”的渡槽不仅为这个少雨干旱的城区保证了水源，而且同时起到室内降温的作用。法新社引述联合国教科文组织指出，伊朗全国如今还有近三万三千个这样的渡槽。

亚兹德城已经在2017年被列入联合国教科文组织的世界遗产名录。

2500多年前，是波斯人在中东地区不可一世的时代。这种捕风塔建筑也在一些中东其它地区可见。

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