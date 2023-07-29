日本敦促斯里兰卡加快债务重组

外相外访

亚洲 – 日本外相林芳正29日在斯里兰卡最大城市科伦坡，与该国总统维克拉马辛哈举行了会谈。双方就经济危机严重的该国债务问题展开了磋商，一致认为由所有债权国参加实施透明公平的债务重组很重要。这是考虑到了该国最大的债权国中国。

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林芳正还与斯里兰卡外长萨布里举行会谈。他在会谈结束后的联合记者会上透露，强调了透明公平的债务重组的重要性。林芳正称“希望斯里兰卡尽快克服目前的危机”，表示会继续提供援助。

斯里兰卡是印度洋的海上通道要地。林芳正表示，该国是实现日本倡导的“自由开放的印度太平洋”的重要伙伴。

林芳正日本时间29日从印度抵达斯里兰卡。

另据法新社报道，中国持有斯里兰卡约52%的双边信贷，日本和印度是第二大贷款国。除中国外的所有双边债权人均承诺支持推迟偿还贷款的计划。

北京方面一直不愿同意延期偿还债务，而是最初提供了更多贷款来偿还旧债务，根据国际货币基金组织的救助规则，此举是不可接受的。中国的拖延阻碍了国际货币基金组织 29 亿美元的救助，该救助最终于 3 月份获得批准，距科伦坡拖欠 460 亿美元外债已近一年。

斯里兰卡必须获得所有官方债权人和大多数私人债券持有人的同意，才能在 9 月份提取 3.3 亿美元的国际货币基金组织第二期付款。

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