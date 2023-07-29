外相外访

日本敦促斯里兰卡加快债务重组

亚洲 – 日本外相林芳正29日在斯里兰卡最大城市科伦坡，与该国总统维克拉马辛哈举行了会谈。双方就经济危机严重的该国债务问题展开了磋商，一致认为由所有债权国参加实施透明公平的债务重组很重要。这是考虑到了该国最大的债权国中国。

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Japanese foreign minister Yoshimasa Hayashi, left, shakes hands with his Sri Lankan counterpart Ali Sabry after their meeting in Colombo, Sri Lanka on Saturday, July 29, 2023
Japanese foreign minister Yoshimasa Hayashi, left, shakes hands with his Sri Lankan counterpart Ali Sabry after their meeting in Colombo, Sri Lanka on Saturday, July 29, 2023 © AP/Eranga Jayawardena
作者： 法广
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林芳正还与斯里兰卡外长萨布里举行会谈。他在会谈结束后的联合记者会上透露，强调了透明公平的债务重组的重要性。林芳正称“希望斯里兰卡尽快克服目前的危机”，表示会继续提供援助。

斯里兰卡是印度洋的海上通道要地。林芳正表示，该国是实现日本倡导的“自由开放的印度太平洋”的重要伙伴。

林芳正日本时间29日从印度抵达斯里兰卡。

另据法新社报道，中国持有斯里兰卡约52%的双边信贷，日本和印度是第二大贷款国。除中国外的所有双边债权人均承诺支持推迟偿还贷款的计划。

北京方面一直不愿同意延期偿还债务，而是最初提供了更多贷款来偿还旧债务，根据国际货币基金组织的救助规则，此举是不可接受的。中国的拖延阻碍了国际货币基金组织 29 亿美元的救助，该救助最终于 3 月份获得批准，距科伦坡拖欠 460 亿美元外债已近一年。

斯里兰卡必须获得所有官方债权人和大多数私人债券持有人的同意，才能在 9 月份提取 3.3 亿美元的国际货币基金组织第二期付款。

 

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