日本防卫省称中俄海军编队通过宗谷海峡

日本/中国/俄罗斯

日本防卫省统合幕僚监部7月29日发布消息称，中国和俄罗斯两国海军共10艘舰船28日至29日穿过北海道与萨哈林（中国称库页岛）之间的宗谷海峡，从日本海驶入太平洋西北部的鄂霍茨克海。其中9艘于18日至23日期间，在日本海实施了射击等联合训练。

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据共同社报导，中俄两国此前已发布海军舰艇编队将在太平洋实施海上联合巡航的消息，日本防卫省介绍称此次航行或是相关行动。防卫省正关注今后的动向。

日本防卫省称，28日下午3点前后，10艘舰船在北海道礼文岛西南约200公里海域航行，此后北上并朝东穿过宗谷海峡。

据悉，10艘舰船为中俄各5艘，中国派出的是导弹驱逐舰、护卫舰及补给舰，俄罗斯派出的是驱逐舰、护卫舰及补给舰。实施联合训练的是其中9艘，另1艘是俄罗斯的补给舰。

日本防卫大臣滨田靖一周五在内阁会议上报告了2023年版《防卫白皮书》。该版《防卫白皮书》对中国和俄罗斯军方在日本周边的联合行动表示“严重关切”。

滨田靖一在新版《防卫白皮书》前言中写道，“世界正处于历史的转折点。国际社会面临战后最大考验，正在步入一个新危机时代。俄罗斯侵略乌克兰，作为联合国安理会常任理事国，无视国际法，侵略主权国家，并反复发出核威慑信号，这种事态前所未有。”

滨田靖一说，“而且，中国从质量和数量的两方面快速增强包括核导弹战斗力在内的军事力量，同时在东海和南海继续并加强靠力量单方面改变现状及其企图。此外，北朝鲜连续不断地发射导弹等，快速推进核、导弹研发。”

滨田靖一称，“我国经历了过去的世界大战，战后一贯坚持走和平国家的道路，在当前形势下， 首先应当做的就是外交努力。我国始终坚持的方针是尊重法治，任何争端都应通过 和平和外交方式解决，不动用武力。”

滨田靖一表示：“同时，要想彻底捍卫国民的生命和生活，必须通过努力做到‘自己国家要靠自己保卫’，不断提高威慑力，也就是说，必须让对方认识到‘即使攻击日本也无法得逞’。”

就俄中两国的战略协作，日方新版《防卫白皮书》提及，“也出现了俄罗斯与中国加强战略协作的迹象，俄罗斯与中国多次进行轰炸机的联合飞行和舰队的联合巡航，是明确企图对我国示威的活动，从我国和地区安全保障的角度出发，令人强烈担忧。今后我们仍需高度戒备，关注俄军在包括我国在内的印太地区的动向。”

就俄罗斯入侵乌克兰带来的影响，该文件指出，“俄罗斯经过这次侵略，可能大幅消耗了常规战斗力，今后俄罗斯的中长期国力有可能下降，与周边地区的军事平衡也有可能发生变化。并且，俄罗斯通过与中国加深合作，也可能会影响到包括美中战略竞争的展开以及亚洲在内的国际局势，因此我们必须高度关注相关动向。”

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