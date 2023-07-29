《纽约时报》：美国担忧被中国网络入侵

网络攻击

亚太 – 《纽约时报》29日报道，美国正在努力寻找中国在控制美国军队关键基础设施的网络核心放置的恶意计算机代码。

广告 继续浏览后续

另据《每日邮报》采访的陆军官员和美国情报机构称，自 5 月份以来已知的这一计算机泄露事件比最初估计的更严重、更令人担忧。一位议员告诉《纽约时报》： “这是一颗定时炸弹”。

据该报报道，美国担心与北京有关的黑客安装了一个计算机程序，旨在在发生武装冲突（例如台湾周边地区）时启动。

据同一消息来源称，如果在机密计算机系统中没有检测到恶意代码，华盛顿担心一旦启动，就会扰乱为美国军事基地供电的电力、饮用水和通信网络，这可能会阻碍军队的行动。

《纽约时报》援引的消息人士还考虑了另一种推论，即中国希望通过破坏美国基础设施，让美国公民过于关注这一内部问题，而忽视境外冲突。

5月下旬，美国及其盟国网络安全机构指控中国资助的“网络行为者”渗透美国“关键基础设施”，北京方面坚决否认这一指控。

微软表示，其背后的组织 Volt Typhoon 自 2021 年中期以来一直活跃，其目标之一是关岛的关键基础设施，该岛是美军在太平洋的一个主要军事基地。

据《纽约时报》周六报道，经过一年多的工作，美国官员仍然不知道违规行为的全部范围。西方国家越来越担心北京在网络空间的举动。

6 月中旬，谷歌子公司报告称，一群明显与中国政府有联系的网络攻击者负责开展大规模计算机间谍活动，针对代表北京战略利益的多个国家的特定政府机构。谷歌网络安全专家曼迪安特指出，目标的选择与“中国特别是包括台湾在内的亚太地区的高度优先问题”直接相关。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅