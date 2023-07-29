美国将帮助澳大利亚在2025年前开发制导导弹，推进澳洲北部空军基地升级

澳大利亚/美国/印太

据《悉尼先驱晨报》报导，根据一项雄心勃勃的计划，澳大利亚将在两年内开始制造自己的导弹，这将使其能够向美国提供制导武器，并有可能向其他国家出口。在周六举行的澳美防长、外长“2+2”会谈上，推动与美国合作加快创建澳洲本土的导弹制造业将是核心公告之一。据路透社报导，美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）当天宣布，美国将帮助澳大利亚在2025年前生产制导多管火箭发射系统。

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《悉尼先驱晨报》报导指，俄乌战争凸显了包括美国在内的西方国家弹药储备不足的问题，而这场战争更是推动了澳美联合导弹生产工作。澳大利亚副总理兼国防部长马勒斯(Richard Marles)周五在布里斯班会见来访的奥斯汀后表示，“这对我们两国的工业基础都非常重要”。他指出，“这对澳大利亚国防工业的发展意义重大。它对于确保澳大利亚未来拥有必要的战争物资储备非常重要。”

马勒斯说，这一宣布将大大提前澳洲导弹工厂的开业计划，而这一计划原本预计需要数年时间才能启动。除了为当地创造就业机会外，本土导弹制造业还将使澳大利亚减少对进口的依赖，并为美国提供更多值得信赖的弹药来源。

报导指，洛克希德·马丁公司和雷神公司已被澳洲政府选为生产制导武器和爆炸物企业的首选合作伙伴，这些领域在澳大利亚4月公布的《国防战略审查》报告中被确定为优先事项。

奥斯汀周六在出席新闻发布会时向媒体表示，“我们正在寻求与澳大利亚国防工业开展几项互惠互利的举措，其中包括承诺到2025年帮助澳洲生产制导多管火箭发射系统……” 他补充说，美国还将通过简化采购流程，加快澳大利亚获得优先弹药的速度。

马勒斯表示，“我们对在本国建立制导武器和爆炸物企业所采取的措施感到非常高兴”。他表示，希望作为澳美集体国防工业基地的一部分，澳洲能在两年内开始导弹制造。马勒斯说，作为双边接触的一部分，“美国核动力潜艇将加快访问我国海域的步伐”。

据五角大楼提供的新闻稿介绍，就武器发展与国防工业基地合作，经过此次“2+2”会谈，两国重申了在战略竞争加剧的时代最大限度地发挥美澳联盟的战略和技术优势的重要性，并提出了若干关键优先事项，以加强其先进能力和国防工业基地的健康状况，其中包括：“承诺在关键技术和创新方面开展合作，以确保本联盟的非对称能力优势，并根据商定的能力优先事项，探索区域共同开发、共同生产和共同维持的机会”。

新闻稿补充说，双方“同意推进澳大利亚的制导武器和爆炸性弹药企业的合作，达成一项安排，在澳大利亚合作建立灵活的制导武器生产和维护能力，初步重点是到2025年共同生产制导多管火箭发射系统。”

该声明补充说，“美国还宣布打算改革向澳大利亚转让制导武器的法规，以加快交付速度；转让M795 155毫米炮弹的技术数据，以支持澳大利亚未来的生产；并为澳大利亚工业寻找机会，以解决美国工业基地的制约因素；部长们重申致力于推进澳大利亚优先弹药的维护、修理、大修和升级，初期重点是MK48重型鱼雷和标准二型导弹。”

新闻稿还提及，双方同意继续推进澳大利亚北部主要基地的升级工作，包括澳大利亚皇家空军达尔文和廷德尔基地。在新地点方面，即谢尔格空军基地和科廷空军基地开展更多升级工作。

就地区安全一体化问题，双方宣布打算与日本制定三边合作的具体建议，越来越多地邀请日本参与在澳大利亚的演习和培训相关活动，包括F-35战斗机合作；同意加强与日本的三边综合防空和导弹防御合作；探索与日本、印度、印度尼西亚、菲律宾和韩国等伙伴进一步深化合作的机会，注意到印太地区安全与稳定的红利。

此外，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，周六与澳方举行的“2+2”会谈的主要内容是“共同致力于建立一个自由、安全的印太地区”。他强调：“我们两国正在捍卫以规则为基础的国际秩序，这一秩序几十年来一直支撑着和平与安全。”

布林肯说，“我们这样做的部分原因是与中国进行接触，但必要时也要反对中国破坏南中国海和东中国海航行自由、破坏维护台湾海峡和平与稳定的现状、通过经济胁迫向各国施压的行为。”

当谈到俄罗斯入侵乌克兰战争时，布林肯表示，中方已多次向美方保证，中国没有向俄罗斯提供用于乌克兰的“致命性物质援助”。布林肯说，“我们非常重视这些保证”。他补充说，美国与北京对个别实体提供可能用于在乌克兰使用的无人机和其他类型武器的技术表示关切，并希望中方尽其所能确保这种情况不会发生。

为期两天的会谈于周六结束后，马勒斯和奥斯汀将前往昆士兰北部，澳美军方正在那里与其他11个国家一起参加“护身军刀 2023”联合军演。然而，参加演习的一架澳大利亚军用直升机坠入海中，机上至少4人恐怕已经死亡，演习被迫暂停。

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