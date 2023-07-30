日外相与马尔代夫外长会谈，确认合作促进“自由开放的印太”愿景

日本/马尔代夫/印太

7月30日，日本外务大臣林芳正与马尔代夫外交部长沙希德(Abdulla Shahid)在该国首都马累举行了会谈。两国外长确认为维护和巩固基于法治的自由开放的国际秩序开展合作。双方一致同意，为实现“自由开放的印度-太平洋”（FOIP）愿景，将加强有关外交和安全保障合作的对话与交流。

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林芳正近日开启了对印度、斯里兰卡、马尔代夫、南非、乌干达、埃塞俄比亚共6个亚非国家的访问。据日本外务省介绍，沙希德在会谈期间率先提到，日本与马尔代夫之间的友谊是在坚实的基础上建立起来的，并提到了迄今为止两国关系所取得的进展。随后，林芳正介绍了两国合作的悠久历史，同时表达了全面加强双边关系的意愿。

据悉，两国外长同意以新的“自由开放的印度-太平洋”愿景为指导，在气候变化、灾害预防和海洋法治等广泛领域开展双边合作。对此，沙希德对日方多年来给予马尔代夫的经济合作表示感谢。林芳正表示，日本将继续积极支持马尔代夫，并愿意加强努力，研究一个象征双边友谊的项目。

林芳正指出，马尔代夫位于印度洋的战略要地，他希望促进与马尔代夫的安全合作。对此，沙希德表示，将继续与日本合作，以维护印度洋的和平与稳定。林芳正还介绍了七国集团（G7）广岛峰会的成果。

此外，两位外长就东亚以及俄罗斯和乌克兰等地区问题交换了意见，然后就国际舞台上的合作，包括核裁军与核不扩散、联合国合作以及气候变化等问题交换了意见。

在此背景下，两国外长重申恢复《黑海谷物倡议》努力的重要性，该倡议使乌克兰能够通过黑海出口谷物。随后，他们一致认为，俄罗斯终止该倡议与国际社会解决粮食不安全问题的努力完全背道而驰，令人深感遗憾。

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