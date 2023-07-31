美海岸警卫队将能够在巴新海域登船搜查外国非法船只

巴布亚新几内亚/美国/太平洋

据路透社周一报导，根据一项赋予美国海岸警卫队更多权力的协议，在太平洋岛国巴布亚新几内亚海域巡逻的美国海岸警卫队官员将有权在没有巴新官员在场的情况下，登上涉嫌在该国专属经济区内从事非法活动的外国船只。

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报导指，中国在太平洋地区拥有庞大的远洋捕鱼船队，同时也寻求在该地区建立安全存在。中国海军舰艇定期通过澳大利亚与其北部邻国巴新之间的狭窄海峡，在亚洲和太平洋之间穿梭。每逢澳洲举行多国军演，中国观察船还停靠在澳大利亚海岸附近。

美澳两国外长、防长在周六举行的年度“2+2”会谈上表示，美国海岸警卫队将在整个太平洋岛屿的海上安全方面发挥更大的作用。

美国海岸警卫队官员告诉路透社记者，美国和巴新之间的海上执法协议包括一项新条款，允许美国海岸警卫队官员代表巴新登船搜查可疑船只，而无需巴新执法官员作为“随船员”在场。

美国海岸警卫队发言人通过声明向路透社表示，“该条款的实施需要大量工作——创建标准表格和……在我们国家的指挥中心之间建立通信线路，但当这些工作完成后，是的，快速同意登船的机制（无需一名随船员）是存在的。”

虽然美国海岸警卫队与十几个太平洋岛国签订了“随船观察员”协议，定期用于巡逻非法捕鱼活动，但涉及巴新的协议是首份与美国没有全面防务责任的国家签订的登船协议。

继去年中国与所罗门群岛达成安全框架协议后，巴新等太平洋岛国已成为美国关注的焦点。巴新今年5月与美方签署了防务合作协议，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）上周访问该国时宣布将于8月部署一艘美国海岸警卫队巡逻舰。

巴新总理马拉佩（James Marape）表示，该国无法对其270万平方公里的专属经济区进行巡逻，以防止从贩毒到非法捕鱼等非法活动。巴新总理办公室没有立即回应置评请求。

美国海岸警卫队发言人在声明中说：“任何在巴新（专属经济区）内捕鱼的渔船都可能被登船检查，即任何悬挂国旗的船只，包括悬挂中国国旗的船只。”

密克罗尼西亚联邦四十年前与美国签订了《自由联合国家条约》，去年也达成了类似的“随船观察员”协议。周六在布里斯班，美澳两国外长、防长表示，明年在太平洋地区永久部署一艘美国海岸警卫队巡逻舰将有助于当地的海上执法。

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