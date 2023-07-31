韩国政府就朝鲜“战胜”70周年阅兵式深表遗憾：促走上正确道路

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7月31日，韩国政府就朝鲜在韩战《停战协定》签署70周年纪念日（27日）之际举行阅兵式一事深表遗憾。

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当地时间27日晚，朝鲜庆祝“祖国解放战争胜利70周年”盛大阅兵式在首都平壤金日成广场上举行。朝鲜最高领导人金正恩与受邀出席的中俄两国代表团同台，并检阅了仪仗队和朝鲜人民军主要部队军旗。

据韩联社报导，韩国统一部发言人具炳衫周一在例行记者会上表示，尽管韩方和国际社会表示忧虑并一再警告，朝鲜仍罔顾民生接连发射弹道导弹，还进行大规模武力示威，韩方对此予以谴责。

具炳衫说，今年迎来韩战《停战协定》签署70周年，朝鲜却不谋求无核化与和平，而执意开发核武并维持敌对态势。韩方对此深表遗憾，并敦促朝鲜停止核武开发及军事挑衅，为实现韩半岛无核化、和平、繁荣选择走上正确的道路。

韩国统一部表示，考虑到朝鲜国务委员会委员长金正恩公开行程，其韩战《停战协定》签署70周年活动主要以巩固与中俄代表团的友谊为主进行，而非内部政治活动。

具炳衫评价说：“朝鲜似乎通过这次活动，重点传递了与中俄团结一致的对外信息。”

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