日首相将在戴维营与韩美总统分别举行会谈：强化基于法治的国际秩序

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8月1日，韩国总统办公室相关人士向媒体表示，韩美日领导人将于18日在美国总统度假地戴维营一同散步，展现彼此之间深厚友谊。三国领导人在峰会期间还将参加各种联谊活动，具体日程正在协调当中。东京方面，日本首相岸田文雄周二在政府与执政党联络会议上透露称，计划借戴维营峰会机会，分别与美国总统拜登（Joe Biden）、韩国总统尹锡悦举行双边会谈。

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岸田文雄当天向与会的政府和执政党代表介绍称，“外交方面，如果情况允许，我计划8月17日起访问美国并出席日美韩领导人会议。这将是日本、美国和韩国峰会首次独立举行，而不是与国际会议同时举行。除了处理朝鲜问题外，我想借此机会进一步加强日美韩之间的战略合作，以维护和加强以法治为基础的自由开放的国际秩序。我们还打算借此机会举行日美首脑会谈和日韩首脑会谈。”

据韩联社报导，韩国总统办公室相关人士表示，三国领导人将在戴维营峰会上进行高密度的沟通，进一步增进彼此友谊，期待会有不少凸显三国领导人友谊的场景。据预测，这场将于美国总统度假地戴维营举行的峰会前后，将进行三国领导人夫妇参与的午餐会和茶叙会，也不排除三方在现场即兴安排联谊活动的可能性。

预计三国领导人可能在会谈结束后共同发表联合新闻公报或协议书，其内容将包括划时代地加强延伸威慑力的合作方案、旨在构建全球供应链的经济安全合作方案等。此外，三国今后是否会定期举行领导人会议也备受关注。

据英国《金融时报》周二报导，美国希望日本和韩国同意，三国都有义务在遭到攻击时与另外两国磋商，华盛顿正在推动在戴维营峰会期间发表一份历史性联合声明。美日韩还在讨论设立三方领导人热线，预计将在此次峰会上公布其他措施，包括加强三方演习、网络安全、导弹防御和经济安全。

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