缅甸军政府部分赦免原国务资政昂山素季，33年刑期中减免6年

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据路透社报导，缅甸国家媒体和知情人士称，缅甸军政府8月1日赦免了被监禁的原国务资政昂山素季19项罪行中的5项，但她仍将被软禁。缅甸军政府发言人佐敏吞(Zaw Min Tun)向当地“11媒体集团”表示，赦免意味着昂山素季33年的刑期将减免6年，并补充说这是大赦的一部分。根据缅甸军政府大赦计划，这个饱受冲突蹂躏的国家释放了7000多名囚犯。

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2021年2月1日，缅甸国防军推翻在2020年缅甸议会选举中赢得选举的全国民主联盟政府，随后对反对军方统治的人士展开镇压，数千人被监禁或杀害，自此缅甸陷入了血腥动乱的漩涡。

周一，缅甸军政府推迟了承诺于今年8月举行的选举，并将国家紧急状态延长了6个月至2024年2月1日，批评人士认为这将延长危机。现年78岁的诺贝尔和平奖得主昂山素季在政变期间被拘留，上周在缅甸首都内比都从监禁转为软禁。

昂山素季否认所有被定罪的罪名，包括煽动他人危害国家安全、选举舞弊和腐败等，并一直在上诉。报道援引军政府发言人的话说，军方的缅甸国家管理委员会还将与昂山素季同时被捕的原总统温敏的刑期减少了4年。

一位知情人士向路透社表示，昂山素季和温敏都将继续被拘留。这位匿名消息人士说：“她不会从软禁中解脱出来”。该消息人士介绍称，昂山素季被赦免的罪名都是轻罪，包括在竞选期间违反新冠疫情防疫相关规定，违反自然灾害管理法。

昂山素季是缅甸独立英雄昂山的女儿。1989年，她在抗议数十年军事统治的大规模抗议活动后首次被软禁。1991年，她因争取民主而获得诺贝尔和平奖，但直到2010年才最终解除软禁。

昂山素季领导的全国民主联盟在2015年缅甸议会选举中大获全胜，这次选举是试探性政治改革的一部分，她的政党赢得了2020年11月的下一次选举。但缅甸国防军在2020年投票后宣称选举舞弊，并表示必须在2021年初掌权以确保投诉得到调查。昂山素季的政党拒绝了选举舞弊的指控。

泰国副总理兼外长敦上个月表示，他已与昂山素季进行了私下会面，这是自后者被拘留以来第一位获准与她会面的外国官员。敦说，昂山素季健康状况良好，支持通过对话帮助解决缅甸国内危机。

一位外交消息人士将周二的赦免描述为“表面文章”。该消息人士说：“这是向国际社会发出的一个信号——但没有做任何实质性的事情”。

由昂山素季支持者和军政府的其他反对者组成的缅甸民族团结政府的发言人说，部分赦免昂山素季和温敏表明军方感受到了压力，因为不仅西方国家，东南亚邻国及东盟也要求解决缅甸危机。

缅甸民族团结政府发言人觉佐（Kyaw Zaw）说：“这只是一个政治把戏……旨在缓解压力”。“必须无条件释放他们，因为他们是被任意拘留的。必须释放所有政治犯”。

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