美日韩戴维营峰会声明或将首提一方遭攻击后，三方联合磋商内容

美国/日本/韩国

据英国《金融时报》8月1日报导，美国希望日本和韩国同意，三国都有义务在遭到攻击时与另外两国磋商，华盛顿正在推动本月在戴维营举行的美日韩峰会时发表一份历史性联合声明。华盛顿与东京和首尔分别结成了双边同盟，韩日两国常年来因旧日本帝国在二战中的暴行而关系紧张。但据四位熟悉内情的人士透露，白宫希望拉近这两个太平洋盟国的关系，以增强对朝鲜和中国的威慑力。

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官员们仍在就美国总统拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦计划在 8月18日戴维营峰会上发表的联合声明文本进行谈判。除了要求使用有关磋商的措辞外，白宫还敦促东京和首尔声明美日韩三国互有弱点，指朝鲜和中国，这将加强威慑力并促进防务合作。

报导指，美日韩还在讨论设立三方领导人热线，预计将在此次峰会上公布其他措施，包括加强三方演习、网络安全、导弹防御和经济安全。美国智库国际战略研究中心高级顾问、日本事务主管约翰斯通（Christopher Johnstone）向该报分析称，“东京和首尔发表声明，确认两国的安全是相互关联的，这将具有历史意义，两国未来的领导人都很难否认这一点”。他补充说，“这将发出一个共同利益和目标的信息，平壤当然会听到，但北京也许会听得更清楚。”

白宫拒绝对此发表评论。韩国政府没有立即回应置评请求。日本政府也拒绝置评，但官员们指出，《美日安保条约》不允许三边集体防御。一位日本官员说：“面对来自朝鲜和中国的核与导弹威胁，我们将探索加强安全合作的新途径，但这将是循序渐进的”。

美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔（Rahm Emanuel）拒绝就具体谈判发表评论，但表示华盛顿及其盟国正在采取重大举措。他说，“即便中国强烈反对，美国是一个永久的太平洋大国。（美日韩）三边伙伴关系是有利于我们集体愿景的重大战略转变。”

努力拉近东京和首尔的关系是拜登政府加强印太地区联盟战略的最新组成部分。其他印太多边框架包括美日印澳四方安全对话（Quad），以及澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS）。

德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）认为，“在拜登政府正在建立的所有联盟中，美日韩轴心最令中国担忧”。她补充说，“近几个月来，美日韩不断加强防务合作，包括更紧密的导弹防御联合演习和数据共享，这将导致中国的安全环境显著恶化。”

报导指，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）是拜登政府推动这一进程的先锋，他也是四方安全对话机制和澳英美三方安全伙伴关系协议的倡导者。

值得注意的是，美日韩领导人将在戴维营峰会后发表的联合声明并不等同于一份正式的集体安全协议，但它将是东京和首尔关系缓和的一大步，两国因共同面临来自中国大规模扩军的压力和来自平壤的核与弹道导弹项目挑衅而走得更近。

美国国务院前亚太事务助卿、现亚洲协会政策研究院副院长拉塞尔（Daniel Russel）表示，“东京和首尔正日益表明，加强安全协调对各自的国家安全至关重要，该地区任何地方的军事侵略行为都将对双方产生影响。他们已经放弃了‘与我无关’的态度。”

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