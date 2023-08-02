美驻菲律宾使馆对受制裁中企参与马尼拉湾填海工程表关切

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据美联社报导，美国驻菲律宾大使馆8月2日表示，由于一家受美方制裁的中国公司的参与，美国对其戒备森严的大使馆附近马尼拉湾的大型填海造地项目表示关切。美国驻菲大使馆发言人卡甘戈帕迪海（Kanishka Gangopadhyay）称，美方在与菲律宾政府官员讨论时，也表达了对马尼拉湾填海工程潜在环境影响的担忧。

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报导指，环保组织对菲律宾政府批准的长达数年之久的填海活动发起了抗议，这些填海活动主要是由房地产公司发起的，它们希望在这个长期以来因污染而闻名的海湾上建造人工岛屿，作为高档酒店、赌场、餐馆和娱乐中心的基地。还有人担心，在填海土地上建造的高层建筑会阻挡当地人欣赏马尼拉湾著名的日落美景。

卡甘戈帕迪海在一份声明中说，“我们对马尼拉和附近地区的环境、抵御自然灾害的能力以及商业可能受到的长期和不可逆转的负面影响表示担忧”。他续称，“我们还担心这些项目与中国交通建设集团有联系，该公司因帮助中国军队在南中国海建设人工岛并使之军事化而被列入美国商务部实体清单。”

2020年8月26日，美国商务部工业与安全局（BIS）决定将24家参与南海造岛的中国企业列入实体清单，包括中国交建集团的几家子公司。被列入该名单的中国公司在没有获得几乎难以获得的特别许可证的情况下，不得与任何美国公司进行贸易。北京方面抗议美国的制裁是非法的。就美国驻菲律宾大使馆的最新表态，中国政府官员没有立即发表评论。

中国交建集团表示，其子公司之一中国港湾工程有限责任公司参与了一个项目，其中包括在马尼拉大都会的帕赛市郊区附近的海湾建造三座人工岛。

美联社报导指，在过去10年中，中国将至少7个有争议的礁石变成了现在配备有军机和导弹的军事基地，引起美国及其在南中国海周边的盟友、以及坚持拥有南中国海部分主权的声索邻国的高度警惕，加剧了该地区的紧张局势。

南海争议已成为美中对抗的一个微妙前沿。美国军舰和战斗机在争议海域巡航，挑战中方的领土主张声索，经常引发中国警告美方停止插手争端，否则将面临不明的惩罚措施。

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