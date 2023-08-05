菲律宾官员：菲美两国将于年底前在西菲律宾海开始联合巡航

菲律宾/美国/南海

据菲律宾ABS-CBN新闻频道等媒体报导，菲律宾国家安全委员会助理总干事马来亚(Jonathan Malaya) 8月4日表示，菲律宾和美国已同意在今年年底前于西菲律宾海（菲律宾西侧的南中国海海域）进行联合巡航。马来亚说，菲律宾在该争议海域的主要战略之一是加强与其他国家和盟国的伙伴关系，同时支持基于规则的国际秩序。

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马来亚周五在西菲律宾峰会上说，“这就是为什么（小马科斯）总统去了美国，会见了美国总统拜登（Joe Biden），重振了我们的《共同防御条约》。我们与澳大利亚也有良好的关系，我们与澳大利亚签有《访问部队协议》”。

马来亚补充说，“最近，（菲律宾国家安全顾问）爱德华多·阿尼奥（Eduardo Ano）在一次三方会议上会见了日本和美国的国家安全顾问。我认为在不久的将来菲律宾和美国将会进行联合巡逻，或者联合巡航。让我们等待那个（时刻）。”

马来亚谈到，一些后勤问题仍在解决中，但他对克服这些挑战感到乐观。他说，“仍有后勤问题需要解决。 仍有一些问题需要解决，但我不认为这些是不可克服的”。当被问及西菲律宾海联合巡航的开始日期时，马来亚回答说：“我认为在今年年底之前，（菲律宾）外交部和相关部门会正式宣布这一消息。但目前我还不能透露。”

马来亚指出，如果严格遵守国际法，与美国的联合巡航不一定会使整个南中国海地区的局势恶化。他补充说，联合巡航的目的只是通过保持海上通道畅通来确保航行自由。他强调，“国际法明确规定了什么是国际海洋。只要我们遵守《联合国海洋法公约》。《联合国海洋法公约》中规定，国际法允许我们航行的地方就是我们将航行的地方”。

当被问及与中国举行联合军演的前景时，马来亚表示目前没有法律依据。菲律宾国家安全委员会还没有收到任何有关此事的提案。他说，“首先，（如果）我们要举行联合军事演习，我们需要与中国签署《访问部队协议》。所以我们没有与中国签署《访问部队协议》，这才是真正的大问题”。

马来亚表示，追求西菲律宾海的利益并不是为了挑战中国，而是着眼于菲律宾及其人民从该地区受益。他宣称，“我们这样做是因为我们希望菲律宾和菲律宾人民能从西菲律宾海受益。”

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