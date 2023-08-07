南海主权争议：菲召见中国大使 中国要求菲移除“搁浅”军舰

中国/菲律宾/南海主权争议

中国海岸警卫队上周六（8月5号）在有主权争议的南中国海拦截并向菲律宾补给船只发射水炮后，菲律宾周一召见了中国大使。中方敦促菲律宾从仁爱礁拖走“坐滩”军舰，恢复该礁的原状，菲律宾回应称永不放弃仁爱礁。

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菲律宾总统小费迪南德-马科斯周一告诉媒体，外交部长召见了中国大使，并给了一份附有所发生事件的照片和视频的照会，等待中方的答复。他指出，"中国的立场当然是说'这（仁爱礁）是我们的，所以要捍卫它'，而我们则说'不，这是我们的，所以我们要捍卫它'。马科斯补充道，"因此，这就成了我们讨论的灰色地带。”

中国和菲律宾最新南海冲突事件发生在上周六，菲律宾海岸警卫队当时表示："强烈谴责中国海岸警卫队的危险举动以及对（其）船只非法使用水炮的行为"。报道称，自2021年11月中国海岸警卫队使用水炮攻击菲律宾前往第二托马斯礁（中方称仁爱礁）补给船以来，周六发生的事件尚属首次。

据法新社，对于马尼拉指责中国海岸警卫队在南海向菲律宾船只发射水炮，称其行为 "非法 "且 "危险"，中国方面的说法是，对 "非法 "进入其水域的菲律宾船只采取了 "必要措施"。

为了宣示其对第二托马斯礁的主权，菲律宾1999年故意搁浅一艘军舰，派人驻守，通过空中投送方式补给物资。 马尼拉抱怨说，其在这些争议水域巡逻的船只经常受到中国海岸警卫队或海军舰艇的监视或阻拦。

中国周一要求菲律宾从仁爱礁撤出“搁浅”的军舰。海警局声明表示，敦促菲律宾恢复仁爱礁，并表示已允许向搁浅的船只运送包括食品在内的生活必需品，声明补充说已使用高压水枪以避免直接拦截造成的碰撞。中国上周末表示，对该地区拥有“无可争议”的主权，并敦促菲律宾停止在该海域的侵权活动。

菲律宾国家安全委员会发言人乔纳森-马来亚（Jonathan Malaya）告诉记者 ： "再次强调，我们绝不会放弃爱尤银礁（Ayungin Shoal）礁。“ 他以菲律宾名称称呼位于南沙群岛（Spratly Island）的仁爱礁。

上述事件发生后，美国国务院谴责了中国的 "危险 "行为，称这是中国海岸警卫队和 "海上民兵 "所为。英国和澳大利亚大使馆以及欧盟表示了关切。加拿大驻菲律宾使团谴责中国的干预行为是 "危险和挑衅"，而日本代表则认为这一事件 "完全不可接受"。

法新社报道，尽管菲律宾、越南和马来西亚等国提出了主权主张，但中国政府仍声称拥有几乎整个南海，且无视2016年国际社会作出的相关裁决。

自 2022 年 6 月上台以来，菲律宾总统小马科斯一直坚称不会让中国践踏菲律宾的海洋权益，并与美国拉近了关系。

这次海上事件没有造成人员受伤，菲律宾正在考虑下一步的部队补给行动。

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