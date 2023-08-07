印度主要反对党领袖拉胡尔·甘地的议员资格获得恢复

印度政治

周一，印度主要反对党领袖拉胡尔·甘地重返国会，因为印度最高法院上周末宣布说对拉胡尔诽谤总理莫迪案暂缓定罪。

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印度国会下院首席秘书乌特帕尔·库马尔·辛格(Utpal Kumar Singh)在一份声明中表示，自三月底起取消甘地先生议员资格的决定“已经停止执行，但须根据进一步的司法裁决”。

3月23日，这位53岁的国大党领导人因在2019年竞选期间发表了诽谤总理莫迪的言论，而被判处两年监禁。当时他宣称“所有小偷都姓莫迪”。

印度国大党主席马利卡琼·哈格称恢复拉胡尔的议员职位的决定是“值得欢迎的一步”，并呼吁政府专注于“治理，而不是通过攻击反对派领导人来打击民主”。

诽谤定罪使拉胡尔失去国会议员资格，也将无法参加明年的大选。而莫迪领导的执政党——印度人民党 (BJP) 被普遍认为将在这次大选中胜出。

国大党议员沙希·塔鲁尔对拉胡尔·甘地复职的宣布表示“如释重负”，并说： “他现在可以恢复在人民院（议会下院）的职责，为印度人民及其选民服务……这是正义和我们民主的胜利”。

上周五， 印度最高法院暂停了对拉胡尔诽谤案的定罪，并表示原判没有理由对他四年前在竞选集会上发表的言论判处最高刑罚。

法官 B.R. Gavai 在裁决中表示：“在做出最终判决之前，量刑令必须暂停执行。”

拉胡尔·甘地是国大党的象征，是印度第一个政治王朝的后裔。 他是拉吉夫和索尼娅·甘地的儿子、英迪拉·甘地的孙子，尼赫鲁的曾外孙，他们都曾担任印度总理之职。 但他与圣雄甘地没有亲属关系。

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