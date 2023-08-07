媒体：日本或准备八月底起排放福岛核废水

日本/福岛核电站废水排放

路透社引述日本《朝日新闻》周一援引未透露姓名的政府消息来源报道称，日本或正准备在8月底开始从受灾的福岛核电站向海洋释放核废水。

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报道称，日本首相岸田文雄打算在8月17日起访美时举行的日韩首脑会谈上，向韩国总统尹锡悦再度说明安全性，报道称，期间岸田文雄将向美韩总统解释排放程序，并向他们保证将安全地执行这一程序。日本共同网报道，岸田回国后再敲定启动排海的时期。但预期势必将招致反对排海的中方不满，能否获得福岛等当地的理解也是课题。岸田7日表示，“我认为与渔业人士的信赖关系逐渐在加深。”

岸田20日回到日本后将召开相关阁僚会议并决定。官房长官松野博一在记者会上称：“关于具体时期，将在政府整体确认确保安全性和形象受损对策的工作情况后判断。” 据报道，日本当局希望在 9 月份捕鱼季节开始之前开始排放废水。

上个月，日本核监管机构授权东京电力公司（Tepco）从其运营的福岛核电站向海洋排放数百万吨受污染的水。

东京决定将受污染废水倾倒入海消息出来后，中国海关于7月初已经宣布，出于安全考虑，中国将禁止从日本某些县进口食品，其他一些县的海产品也将受到严格控制。中国海关表示，中国政府希望通过此举确保没有受放射性微粒污染的日本食品出口到中国，以保护中国消费者的食品安全。

日本政府要求基于科学依据应对，但尚无得到中方同意的眉目。

中国是日本海产品的主要进口国，曾公开表示坚决反对日本将福岛核电站的污染水排放到太平洋的计划，并谴责其对环境和健康造成的威胁。

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