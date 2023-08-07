柬埔寨：子承父位 洪森之子被国王正式任命为首相

柬埔寨

柬埔寨国王西哈莫尼今天（8月7号）应洪森请求发布皇家命令，正式任命洪马内（Hun Manet）为首相，接替其铁腕统治该国长达 38 年的父亲洪森（Hun Sen）。

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在7月选举取得压倒性胜利的数日之后，世界上任职时间最长的领导人之一洪森宣布卸下总理职务，并将权力交棒给长子。

各界普遍认为这场大选是骗局，因为主要反对党”烛光党“（Candlelight Party）被以“登记技术问题”遭禁止参选，执政的柬埔寨人民党（CPP）在125名议员的下议院赢得了除5席之外的所有席位。在此局面下，45岁的洪马内和他的内阁赢得8月22日举行的国会信任投票，应该只是一个形式。

新政府将由年轻的部长们组成，其中一些人也是接替他们的父亲留下的空缺职位。

洪森坚称不会干涉儿子的执政，但他也告知柬埔寨人，他将继续主导柬埔寨政治。洪森在国王任命洪马内后表示：”这还不是结束。“ 他将继续担任其他职位，至少直到2033年。卸任后，洪森将于明年初出任参议院议长，并在国王出国期间代理国家元首。

在投票前几周，主要反对党蜡烛党被指控“未能在选举委员会正确登记”而被排除在选举外。这次选举被广泛批评是民主的悲剧。

洪森于 1985 年上台执政，一直被指责剥夺基本自由，并利用司法系统钳制反对者。在他的任期内，有数十名反对者被投入监狱。批评人士还指出，他在位期间还破坏环境，腐败成风。

在透明国际的清廉指数排名中，柬埔寨在 180 个国家中名列第 150 位。在亚洲，只有缅甸和朝鲜排名更低。

洪森一年多来一直在谈论将权力移交给他的长子，他的长子在 7 月的立法选举活动中发挥了主导作用。洪森已明确表示，即使在他离任后，他仍打算发挥影响力，排除了改变方向的可能性。

洪马内是一名四星上将，曾在英国和美国西点军校受训。他从 2018 年开始领导柬埔寨军队。据《洪森领导下的柬埔寨》一书的作者塞巴斯蒂安-斯特兰吉奥（Sebastian Strangio）称，虽然洪马内已经为接替父亲的职位准备了多年，但他没有任何政治经验，而且相对默默无闻。很难看到洪马内对国家有什么愿景。也没有看到任何证据表明洪马内有能力或有意愿推动柬埔寨进行有意义的改革。

洪森长期的竞争对手、流亡法国的桑兰西（Sam Rainsy）说，柬埔寨人希望洪马内领导下的柬埔寨能获得更多自由，或希望他能使柬埔寨与主要支持者中国保持距离，都是一厢情愿。 澳大利亚新南威尔士大学名誉教授卡尔-塞耶（Carl Thayer）说："洪马内将别无选择，只能接受别人给他的这一手牌，即依靠中国来维持人民党的执政地位。

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