印度据报禁止军用无人机制造商使用中国零部件

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据路透社8日引述4名国防和工业官员及其查阅的文件报导，出于对安全漏洞的担忧，印度最近几个月已禁止国内军用无人机制造商使用中国制造的零部件。

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这项措施是在印中这两个拥核邻国之间关系紧张、新德里推行军事现代化、计划更多地使用无人驾驶四旋翼飞行器、长航时系统和其他自主平台的背景下出台的。但是，在印度新兴工业寻求满足其军方需求的同时，国防和工业界人士表示，印度安全部门领导人担心，中国制造的无人机通信功能、摄像头、无线电传输和操作软件部件可能会遭到破坏，影响情报搜集工作。印度国防部没有回应路透社的置评请求。

路透社首次报导了印度的做法，该做法是对自2020年起分阶段限制进口侦察无人机的补充，并正在通过军事招标实施。路透社查阅的会议记录显示，在今年2月和3月两次讨论无人机招标的会议上，印度军方官员告诉潜在投标人，“出于安全原因，来自与印度陆地接壤的国家的设备或子部件是不可接受的”。会议记录没有指明这些军方官员的身份。

一份招标文件称，这些子部件存在“安全漏洞”，会泄露重要的军事数据，并要求供应商披露组件的来源。一位印度高级国防官员告诉路透社，提及邻国是对中国的委婉说法，并补充说，尽管担心网络攻击，但印度工业已开始依赖世界第二大经济体。

中国政府否认参与网络攻击。中国商务部上周宣布对部分无人机和无人机相关设备实施出口管制，但没有回应有关印度措施的问题。美国国会在2019年禁止五角大楼购买或使用中国制造的无人机和零部件。

印度总理莫迪（Narendra Modi）一直在寻求增强印度的无人机能力，以应对包括中国在内的各种威胁。印度已为2023至2024年的军事现代化预留了1.6万亿卢比（约合197.7亿美元），其中75%预留给国内工业。但政府和行业专家表示，对中国零部件的禁令迫使印度制造商从其他地方采购零部件，从而提高了当地制造军用无人机的成本。

萨米尔·乔希（Sameer Joshi）是总部位于班加罗尔的新空间探索和技术公司（NRT）公司的创始人，该公司是印度军方小型无人机的供应商。萨米尔·乔希谈到，“因此，比方说，如果我和一个波兰人谈（进口），他仍然拥有通过中国进口的零部件。”

萨米尔·乔希说，改用非中国管道会大幅提高成本。他补充说，一些制造商仍在从中国进口材料，但会“贴上白标签，将成本控制在一定范围内”。由于缺乏制造某些类型无人机的专门技术，印度在零部件和整个系统方面都依赖于外国制造商。

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