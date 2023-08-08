日本2024财年防卫费预算申请或达创纪录的逾7万亿日元

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据共同社8月8日援引相关人士报导，日本防卫省正在协调8月底汇总的2024财年预算申请，拟提出创新高的7万亿日元（约合人民币3527亿元）以上防卫费。其中包含运用于摧毁他国疆域内导弹基地等“反击能力”的国产长射程导弹购置费，以及作为导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”计划取消后替代方案的“宙斯盾系统搭载舰”建造费等。

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报导指，日本政府有意在2023至2027财年从根本上强化防卫力，在去年12月制定的3份安保相关文件中写明5年间的防卫费总额达到约43万亿日元。2023财年原始预算为6.8219万亿日元。申请增额至7万亿日元以上是遵循了政府方针，但需要就具体用途和必要性进行充分说明。

即将于本月晚些时候提出的预算申请将包括加速引进国产长射程导弹的资金，因为日本誓言要获得摧毁他国疆域内导弹基地的能力，即所谓“反击能力”（原称对敌基地攻击能力）。

据相关人士透露，预算申请将推动长射程导弹购置。不仅包含日本陆上自卫队12式陆基反舰导弹射程延长至约1000公里的“性能提升型”的量产费，还有用于南西诸岛（琉球群岛）等岛屿防卫的“高速滑翔弹”早期装备型的量产费。

宙斯盾系统搭载舰到2028财年计划部署2艘。为了在日本防卫省所在地东京市谷新设统一指挥陆海空三个自卫队的常设“统合司令部”，就所需人员也申请预算。往年在2000亿日元左右的美军整编相关经费等将作为不明示金额的“事项要求”。

日本政府提出的强化防卫力主要包含7个领域，除了以购置长射程导弹和完善宙斯盾系统搭载舰为首的防空能力提升外，还有扩大无人机运用、太空和网络等新领域应对、确保弹药等以提升持续战斗能力等。预算申请预计将以这些领域为重点。

长期以来，日本的年度防卫费一直被限制在GDP的1%左右。2022财年的初步防卫费预算约为5.4万亿日元。但岸田政府在去年12月批准的3份安保相关文件中，包括计划到2027财年将防卫费预算增加到GDP的2%。

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