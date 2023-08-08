日澳防务《互惠准入协定》将于8月13日生效

澳大利亚/日本/印太

日本外务省8月8日宣布，日本和澳大利亚防务《互惠准入协定》（RAA）将于8月13日生效。

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日本外务省周二发布消息说，“8月8日，双方交换了2022年1月6日签署的《日本和澳大利亚关于放宽日本自卫队和澳大利亚武装力量之间相互进入与合作的协定》（又称《互惠准入协定》，RAA）生效照会。根据照会协定将于2023年8月13日生效。”

日方外务省称，“预计该协定的生效将促进两国防卫力量之间开展合作活动，进一步推动双边安全与防卫合作，并使日本和澳大利亚能够进一步为印太地区的和平与稳定作出贡献。”

日本外务大臣林芳正周二在东京举行的记者会上称，该协定通过明确部队访问对方国家并开展活动时的程序和法律地位，促进日本和澳大利亚部队之间合作活动的实施，旨在提高部队之间的互操作性。

林芳正说，日本和澳大利亚是拥有共同基本价值观和战略利益的“特殊战略伙伴”。澳大利亚是继美国之后第二个与日本缔结类似协定的国家，这一事实象征着两国密切的关系。*

林芳正表示，预计该协定的缔结将进一步促进日澳安全防卫合作，坚定支持印太地区的和平与稳定。

今年1月，日本首相岸田文雄与英国首相苏纳克（Rishi Sunak）在伦敦举行会谈后，正式签署旨在便利双边防务与安全合作的日英《互惠准入协定》。

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