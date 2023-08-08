菲官员称菲律宾未承诺从仁爱礁移除“坐滩”军舰

菲律宾/中国/南海

据《菲律宾星报》8月8日报导，菲律宾国家安全委员会助理总干事马拉亚（Jonathan Malaya）表示，菲方没有作出任何将菲海军登陆舰“马德雷山脉”号（BRP Sierra Madre）从其“坐滩”的阿永金暗沙（中国称仁爱礁，西方称第二托马斯浅滩）移走的承诺。

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中国外交部发言人周二发表关于仁爱礁问题的答记者问声明称，“菲方多次明确承诺拖走在该礁非法‘坐滩’的军舰，但24年过去了，菲方不但未拖走该军舰，还企图对其大规模维修加固，实现对仁爱礁的永久占领。菲方行为严重违反国际法和中国与东盟国家签署的《南海各方行为宣言》。中方再次敦促菲方立即从仁爱礁拖走‘坐滩’军舰，恢复仁爱礁无人无设施的状态。”

就8月5日的中菲海警船对峙事件，中方发言人称，“一段时间以来，中方通过外交渠道多次同菲方就仁爱礁问题进行沟通，明确要求菲方不得向非法‘坐滩’军舰运送用于大规模维修加固的建筑物资，并提议双方尽快商谈管控仁爱礁局势的措施。但菲方无视中方的善意和诚意，执意向仁爱礁‘坐滩’军舰运送用于维修加固的建筑物资，这是此次事态的起因”。中方发言人表示，中国不接受、不承认2016年南海仲裁案裁决。

1999年5月，菲律宾海军将“马德雷山脉”号登陆舰拖往南中国海，故意让其在仁爱礁搁浅，使这里成为菲律宾在与中国等国存在争议的南沙群岛（菲律宾称斯普拉特利群岛）主权争议的前哨，形成了菲方对仁爱礁的实际控制至今。该争议海域位于菲律宾的专属经济区内。

报导称，马拉亚表示，中方口中菲律宾的这一所谓承诺只是“他们的想象”。马拉亚在线上采访中对记者说，“我们早在埃斯特拉达总统时期就搁浅了这艘船。这个承诺是什么时候做出的，又是谁说的？”

马拉亚称，“就菲律宾而言，阿永金暗沙位于我国专属经济区内，是菲律宾大陆架的一部分，我们在浅滩上驻有军队。我们主动占有该浅滩”。他说，“菲律宾没有也永远不会同意放弃其对阿永金暗沙的主权权利和管辖权”。

此外，菲律宾驻华大使吉米·弗古律斯（Jaime FlorCruz）告诉ABS-CBN新闻频道称，“‘马德雷山脉’号的轮换和再补给任务以及维护是菲律宾政府在我国专属经济区内的合法活动，这些活动都符合国际法，特别是《联合国海洋法公约》。”

菲律宾武装部队发言人梅德尔·阿吉拉尔上校（Col. Medel Aguilar）则表示，将“适时”向阿永金暗沙（仁爱礁）驻军执行另一次补给任务。他说，“我们将在适当的时候进行补给。但我们必须小心谨慎，因为我们不知道中国的计划是什么。我们有义务为驻扎在‘马德雷山脉’号的部队提供补给，因为他们需要得到必要的补给以满足他们的需要。”

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