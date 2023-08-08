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麻生太郎在台北讲话：强化威慑才能避免台海战争

日本前首相、自民党副总裁麻生太郎8月8日在台北举行的一场论坛上表示，避免台海战争要靠威慑，要有充分的威慑力，要做好打仗的心理准备，最关键是要让对手充分了解自身有“不惜动武维护台海稳定安全的明确意志”。他主张为了台湾海峡的和平与稳定，要让强大的威慑力发挥作用。他提及，与台湾有紧密关系的邻居日本应率先表态，向包括中国在内的国际社会发出威慑信息。

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日本前首相、自民党副总裁麻生太郎周二在台北出席论坛活动资料图片
日本前首相、自民党副总裁麻生太郎周二在台北出席论坛活动资料图片 © 路透社图片
作者： 弗林
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据中央社报导，麻生太郎表示，阻止台海发生战争需要靠威慑（deterrence）威慑分三个部分，第一要有实际军备上的“威慑能力”；第二要有“执行能力”，亦即动用武力的意志必须得到人民认同；第三是最重要的，需把有能力威慑的事实让对手充分了解 ，这三个前提都成立才能发挥威慑效果。

麻生太郎举例称，英国与阿根廷的福克兰群岛（马岛）之战，败笔就是英国当时首相撒切尔夫人（Margaret Thatcher）未让阿根廷充分了解其动武意志，才导致这场战争，造成英国牺牲许多士兵才夺回失土。两伊战争、匈牙利内乱等很多事件也都显示，一开始就要充分向对手表达动武意志。

麻生太郎表示，国家必须有普遍觉悟，万一需要发挥威慑能力，要有打仗的心理准备，要把这个明确的意志力让对手知道，为了维护台海安全稳定，有可能动用武力 。报导指，麻生太郎称，与台湾有紧密关系的邻居日本应率先表态，向包括中国在内的国际社会发出威慑信息

麻生太郎认为，目前日本政府支持台海和平的态度坚毅果决，这从日本先前公布的安保三文件中可看出，日本也正逐步推动安保政策修法，以因应二战以来最严峻的区域挑战。他强调，维护和平不能靠光说不练，俄罗斯入侵乌克兰战争经验显示，以武力片面改变现状的事件何时会发生，各界完全不得而知，或许在印太地区也可能发生。

据共同社报导，麻生太郎还指出，去年8月，时任美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi)访台之际，中方在台湾周边强行实施大规模军事演习，向包括日本专属经济区在内的周边海域发射了弹道导弹。麻生认为局势正在从平常时期逐渐转变为非常时期

在此基础上，麻生太郎极力主张“没有哪个时期像现在这样，需要日本、台湾、美国等志同道合国家做好让强大威慑力发挥作用的心理准备最重要的是在包括台湾海峡的该地区不爆发战争

麻生太郎指出，在印太地区实现基于法治的自由开放的国际秩序至关重要。他强调，岸田政府加强防卫力的路线“可以成为对战争防范于未然的毫不动摇的威慑力”。对于在构建半导体等重要物资供应链的经济安全保障领域，加强日台之间的合作，他表达了期待感。

此外，麻生太郎周二晚些时候拜会了台湾总统蔡英文。这位82岁的日本前首相告诉记者，请她“培养下一任领导人”，并呼吁台湾在即将举行的大选中选出一位“体面的”总统。在与蔡英文的会谈中，麻生表示愿意为加强日台关系发挥作用。他说：“当朋友遇到困难时，他们可以互相伸出援手”。

麻生太郎还提到日本流行漫画《海贼王》时说，主人公路飞从不背叛朋友，也没有在朋友危难时见死不救，与周遭人士维持良好的人际关系，最后成为整个集团的领袖。他以此作为比喻，希望台湾跟日本之间的关系也能够绵延流长，持续地发展下去。

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