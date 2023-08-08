麻生太郎在台北讲话：强化威慑才能避免台海战争

日本/台湾/印太

日本前首相、自民党副总裁麻生太郎8月8日在台北举行的一场论坛上表示，避免台海战争要靠威慑，要有充分的威慑力，要做好打仗的心理准备，最关键是要让对手充分了解自身有“不惜动武维护台海稳定安全的明确意志”。他主张为了台湾海峡的和平与稳定，要让强大的威慑力发挥作用。他提及，与台湾有紧密关系的邻居日本应率先表态，向包括中国在内的国际社会发出威慑信息。

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据中央社报导，麻生太郎表示，阻止台海发生战争需要靠威慑（deterrence），威慑分三个部分，第一要有实际军备上的“威慑能力”；第二要有“执行能力”，亦即动用武力的意志必须得到人民认同；第三是最重要的，需把有能力威慑的事实让对手充分了解 ，这三个前提都成立才能发挥威慑效果。

麻生太郎举例称，英国与阿根廷的福克兰群岛（马岛）之战，败笔就是英国当时首相撒切尔夫人（Margaret Thatcher）未让阿根廷充分了解其动武意志，才导致这场战争，造成英国牺牲许多士兵才夺回失土。两伊战争、匈牙利内乱等很多事件也都显示，一开始就要充分向对手表达动武意志。

麻生太郎表示，国家必须有普遍觉悟，万一需要发挥威慑能力，要有打仗的心理准备，要把这个明确的意志力让对手知道，为了维护台海安全稳定，有可能动用武力 。报导指，麻生太郎称，与台湾有紧密关系的邻居日本应率先表态，向包括中国在内的国际社会发出威慑信息。

麻生太郎认为，目前日本政府支持台海和平的态度坚毅果决，这从日本先前公布的安保三文件中可看出，日本也正逐步推动安保政策修法，以因应二战以来最严峻的区域挑战。他强调，维护和平不能靠光说不练，俄罗斯入侵乌克兰战争经验显示，以武力片面改变现状的事件何时会发生，各界完全不得而知，或许在印太地区也可能发生。

据共同社报导，麻生太郎还指出，去年8月，时任美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi)访台之际，中方在台湾周边强行实施大规模军事演习，向包括日本专属经济区在内的周边海域发射了弹道导弹。麻生认为局势“正在从平常时期逐渐转变为非常时期”。

在此基础上，麻生太郎极力主张“没有哪个时期像现在这样，需要日本、台湾、美国等志同道合国家做好让强大威慑力发挥作用的心理准备”，“最重要的是在包括台湾海峡的该地区不爆发战争”。

麻生太郎指出，在印太地区实现基于法治的自由开放的国际秩序至关重要。他强调，岸田政府加强防卫力的路线“可以成为对战争防范于未然的毫不动摇的威慑力”。对于在构建半导体等重要物资供应链的经济安全保障领域，加强日台之间的合作，他表达了期待感。

此外，麻生太郎周二晚些时候拜会了台湾总统蔡英文。这位82岁的日本前首相告诉记者，请她“培养下一任领导人”，并呼吁台湾在即将举行的大选中选出一位“体面的”总统。在与蔡英文的会谈中，麻生表示愿意为加强日台关系发挥作用。他说：“当朋友遇到困难时，他们可以互相伸出援手”。

麻生太郎还提到日本流行漫画《海贼王》时说，主人公路飞从不背叛朋友，也没有在朋友危难时见死不救，与周遭人士维持良好的人际关系，最后成为整个集团的领袖。他以此作为比喻，希望台湾跟日本之间的关系也能够绵延流长，持续地发展下去。

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