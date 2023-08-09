拜登称将很快访问越南，美越拟升级伙伴关系

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美国总统拜登（Joe Biden）8月8日表示，他将“很快”访问越南，因为越南希望提升两国关系并成为美国的主要合作伙伴。拜登是在新墨西哥州的一次政治筹款活动上发表讲话时作出了上述表述。在被问及拜登透露的这一消息时，白宫发言人表示：“目前没有进一步的消息”。

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据路透社报导，越南政府总理范明正和美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在4月的一次会晤中表达了深化两国关系的愿望，华盛顿也正寻求巩固与亚洲伙伴的关系，以制衡日益武断的北京。布林肯当时说希望“在未来几周和几个月内”能够实现这一目标。

华盛顿一直在努力将与河内的关系从过去10年的“全面伙伴关系”升级为“战略伙伴关系”，尽管越南方面对此一直很谨慎，因为有可能与邻国中国或该国另一个传统伙伴俄罗斯对立。

7月29日，拜登在美国东北部缅因州参加竞选招待会时发言提及，“我接到了越南元首的电话，他迫切希望在我参加二十国集团（G20）峰会时与我会面。他希望将我们提升为与俄罗斯和中国一样的主要合作伙伴”。拜登随后向在场的支持者们问道，“你们认为这是怎么回事？不，我不是在开玩笑”。他强调说，“世界正在改变。”

官员们没有透露美越两国之间更密切的关系可能带来什么，但专家们说，它可能包括加强军事合作和美国武器供应。华盛顿和美国防务公司公开表示，希望加强对越南的军事供应，迄今为止主要限于海警舰艇和教练机。

越南正寻求武器进口多元化，摆脱仍是其主要供应国的俄罗斯。然而，与美国的军事交易面临着潜在的障碍，包括可能被批评越南人权记录的美国议员所阻挠。

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