李强或9月在印尼与岸田文雄会谈，岸田受邀给习近平写亲笔信

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据共同社9日援引多名外交知情人士报导，中方已告知日方，考虑配合9月在印度尼西亚召开的东盟相关首脑会议，举行日本首相岸田文雄与中国总理李强的会谈。若能实现，将是两人首次会谈。今年正值《日中和平友好条约》缔结45周年，双方正在探寻开展高层对话的机会。此外，岸田文雄周三在首相官邸与公明党党首山口那津男举行会谈。山口介绍了他计划于8月28日至30日访华的情况，并请岸田首相给习近平主席写一封亲笔信。据政府官员称，岸田答应请求并委托山口那津男转交亲笔信。

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据消息人士透露，中方在7月下旬的外交部门司局级磋商中再次强调反对福岛第一核电站处理水排海，就高层对话表示对利用国际会议的机会举行会谈持开放态度，对配合东盟相关首脑会议举行岸田文雄与李强的会谈未予否定。

习近平预计将出席9月在印度举行的二十国集团（G20）峰会、11月在美国举行的亚太经合组织领导人非正式会议。据称中方为岸田文雄与习近平的会谈留下可能性。

岸田文雄周三在首相官邸与公明党党首山口那津男举行会谈。报导指，公明党向中方提出希望实现山口与习近平的会谈。今年正值《日中和平友好条约》缔结45周年，山口此行意在改善因福岛第一核电站处理水排海计划等问题对立的日中关系。

据山口透露，岸田首相就启动排海的时间表示定在“夏季前后”的政府方针没有改变。

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