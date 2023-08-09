沙特驻伊朗大使馆重新开放

外交

亚洲 – 伊朗通讯社周三宣布，沙特阿拉伯最近几天重新开放了驻伊朗大使馆。伊朗驻沙使馆重新开放意味着两国关系进入新时期。

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沙特与伊朗2016年断交。在中国斡旋下，沙伊两国代表今年3月6日至10日在北京举行对话，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系。4月6日，沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。

2016年，在海湾君主国处决了一位有影响力的什叶派神职人员后，伊朗伊斯兰共和国的抗议者袭击了沙特外交使团，之后德黑兰和利雅得这两个中东敌对大国断绝了关系。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引伊朗外交匿名消息人士的话称：“沙特阿拉伯王国驻伊朗大使馆自周日起正式开始在伊朗恢复运作。”但该消息尚未得到沙特政府证实。

德黑兰已任命外交官阿里雷扎·埃纳亚提为大使，而利雅得尚未派出驻伊朗外交代表。

6月中旬，沙特外交大臣费萨尔·本·法哈内亲王对伊朗进行了正式访问，这是沙特外交部长17年来首次对伊朗进行访问。

自1979年伊朗伊斯兰革命以来，两个敌对大国一直保持着敌意，这表现在在地区问题上经常采取相反的立场。 因此，两国支持了叙利亚、黎巴嫩或也门的敌对阵营。

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