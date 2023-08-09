美菲防长通话：重申《美菲共同防御条约》下对菲方支持

菲律宾/美国/南海

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）8月8日与菲律宾国防部长特奥多罗(Gilberto Teodoro Jr.)举行电话会谈，重申了美菲同盟“如钢铁般牢固”，并承诺加倍努力加强双边培训、互操作性和对菲律宾武装部队现代化的支持。

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此前，菲律宾外长7日召见了中国驻菲大使，并就中国海警周末在有争议的南中国海与菲律宾船只的对峙中使用水炮提出了外交抗议。长达数小时的紧张对峙事件发生在周六的仁爱礁（西方称第二托马斯浅滩、菲律宾称阿永金暗沙）附近，该浅滩已被驻扎在一艘生锈的搁浅海军舰艇上的菲律宾军队占领了数十年，但中方也声索对此地拥有主权。这是南中国海长期的领土争端的最新爆发。

据五角大楼周二发布的声明介绍，美菲防长在通话中讨论了“南中国海最近发生的事件，包括中华人民共和国（PRC）试图阻挠菲律宾于2023年8月5日前往第二托马斯浅滩执行补给任务。奥斯汀防长谴责中国海警使用水炮和其他危险性动作，这危及菲律宾船只和船员的安全。他与许多国家一道对这些不安全的行动活动表示关切，因为这些活动破坏了现状，直接威胁到地区和平与稳定。”

五角大楼称，美菲防长“重申了他们对维护基于规则的秩序的共同承诺，包括支持菲律宾根据2016年仲裁庭裁决开展合法海事活动的权利，该裁决是最终裁决，对所有各方都具有约束力。奥斯汀防长重申，《美菲共同防御条约》适用于菲律宾在太平洋，包括南中国海的公共船只、飞机和武装部队，包括菲律宾海岸警卫队。”

美菲部长还赞扬了最近的双边军事合作，“包括协力向受台风‘伊盖’（杜苏芮）影响的巴塔内斯岛群沿海偏远岛屿和南伊罗戈斯省塞万提斯山区运送超过32吨的人道主义物资。他们指出，快速反应对于这些地区受台风影响的成千上万菲律宾人的福祉和安全至关重要。他们赞扬了位于卡加延省的拉尔洛机场（Lal-lo Airport）在促进救灾工作方面的作用。该机场是《加强防务合作协定》（EDCA）的一个新地点。”

此外，美菲防长承诺在近期内寻找机会亲自会面，“并重申了他们作为盟友肩并肩为印太地区及其他地区带来安全、繁荣和稳定的承诺”。

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