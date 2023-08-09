美陆军部长称澳洲可成为开发远程精确打击武器的试验场

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美国陆军部长沃姆斯（Christine Wormuth）8月9日在接受法新社采访时表示，根据澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS、奥库斯）协议，澳大利亚可能成为美国高超音速武器和其他远程精确武器的试验场。

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沃姆斯在采访中说，澳大利亚对奥库斯三边安全伙伴关系的贡献“并不总是美元”。迄今为止，奥库斯协议的工作重点是为澳大利亚提供装备常规武器的核动力潜艇。但该伙伴关系的第二部分内容注重开发远程精确火力、人工智能和高超音速武器等先进能力。

沃姆斯说，澳大利亚可以成为这些武器的试验场。她在华盛顿接受法新社记者电话采访时谈到，“澳大利亚的一大优势是距离遥远，而且相对人烟稀少”。她指出，“美国在高超音速武器或精确打击导弹等方面面临的挑战是——精确打击导弹虽然不是高超音速武器，但其某些增量射程非常远——如何在美国找到可以测试这些武器的空地，这是一个挑战”。

沃姆斯说，“澳大利亚显然拥有大量的领土，在那里进行测试更容易一些，所以我认为这是澳大利亚方面的独特之处”。中国谴责奥库斯协议破坏了地区的和平——华盛顿、堪培拉和伦敦拒绝接受这一指控。

但批评者也提出疑问这是否是真正的合作，还是美国会因其庞大体量和压倒性的军事力量而占据主导地位。沃姆斯说，她希望澳英这两个较小的伙伴也能参与进来，“严肃对待投入——他们确实如此”。

沃姆斯说，“我从与澳大利亚高级官员的交谈中得到的感觉是，他们这样做不是为了让我们高兴，也不是为了好玩”。她补充说，“他们（澳方）这样做是因为他们认为这符合他们自己的国家利益，能够应对他们在本战区中看到的不同挑战”。沃姆斯上周访问了澳大利亚，观看“护身军刀 2023”多国联合演习。

报导提及，面对俄罗斯在欧洲的侵略战争、朝鲜的威胁和更加好战的中国，美国一直在寻求加强其防务联盟，并将更先进的武器交到澳大利亚、乌克兰和台湾等盟友和伙伴手中。在冷战的大部分时间里，华盛顿的政策是美国应具备足够的军事能力，能够在不同战区同时打赢两场与地区大国的战争。

沃姆斯承认，如今，预算限制、美国公众舆论以及俄罗斯和中国的相对实力使得这种理论成为不可能。她说，“我认为，从我们军队的规模，从美国纳税人愿意支付的国防预算规模来看，我们……不打算同时打一场以上的大规模战争”。

相反，美国希望其庞大的联盟网络和核武库将“阻止机会主义侵略”。沃姆斯表示，“鉴于俄罗斯军队和中国军队如今的先进程度，试图调整我们的军队规模以假设同时应对两场战争将是极其昂贵的。”

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