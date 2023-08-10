美驻日大使：日美韩峰会预计今后将每年举行

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美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）8月10日在东京接受采访时表示，预计三国领导人将在本月18日于美国举行的日美韩峰会上同意把三国领导人之间的会晤作为定期和年度活动。

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据日本放送协会（NHK）报导，在此背景下，伊曼纽尔宣布，三国有望在本月18日于华盛顿郊外戴维营举行的三国峰会上，同意定期举行日美韩领导人年度会晤。这意味着今后定期举行的会谈将与二十国集团（G20）等国际会议分开举行。

伊曼纽尔还表示，随着朝鲜继续推行其核武器和弹道导弹计划以及中国加大海上扩张力度，预计三国将就新的年度联合演习、加强机密信息共享以及在网络等领域的进一步合作达成一致。

戴维营峰会期间除联合声明外，三国领导人还将发布一份文件，阐述对未来的全面展望。伊曼纽尔说，“这将从根本上改变印太地区的战略环境”，并指他强烈希望日美韩三方合作能够在此次峰会上进入新阶段。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比(John Kirby) 周三表示，拜登总统期待着于戴维营总统度假地接待日本和韩国领导人，并举行“历史性”的三方峰会。他在新闻发布会上说，这将是重申“这种三边关系对印太地区，坦率地说，对世界的重要性”的一个机会。

约翰·柯比说，“将有很多事情需要讨论”。他指出，戴维营一直是美国总统举行国际峰会和重要外交政策对话的“历史性场所”。

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