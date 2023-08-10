菲律宾总统：期待与越南达成海事协议以稳定南海局势

菲律宾/越南/南海

菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）周四在接见即将离任的越南驻菲律宾大使黄辉钟时表示，菲律宾若能与越南就海事合作达成协议将在南中国海问题上带来稳定。他表示，期待与越方签署一项协议，以加强西菲律宾海（菲律宾群岛西侧的南中国海海域）的海事合作。

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小马科斯在会见黄辉钟时谈到，“现在，我们将开始讨论菲律宾和越南之间的协议，我认为这是非常、非常重要的——这将是我们关系中非常、非常重要的一部分，它将为我们当下在南中国海看到的问题带来稳定因素。”

小马科斯补充说，该协议“将成为”菲律宾和越南之间“迈出的非常重要的一步”。据菲律宾总统府介绍，小马科斯肯定地说，菲律宾和越南有一个对两国都有利的良好稳固协议，使两国在“涉及南中国海领土争端时”更容易面对“共同的挑战”。

小马科斯表示，“我真的认为我们必须达成这些双边协议。我想您不会感到惊讶，我想我也不会放弃任何信心，我们也希望与东盟内的其他国家签订这些双边协议”。菲律宾、越南、马来西亚、印度尼西亚和文莱等多方都涉及南中国海的主权争端。

值得一提的是，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）周四在吉隆坡出席论坛活动时强调，马来西亚将一如既往地保护其在南中国海专属经济区的主权、权利和利益。他说，尽管大国竞争的因素已渗透到领土争端中，但马来西亚的立场依然坚定。

安瓦尔·易卜拉欣在“第36届亚太圆桌会议”上发表主旨讲话时说，“在南中国海，我们看到大国竞争的因素有意无意地渗入领土争端。就马来西亚而言，我们一贯主张根据公认的国际法准则和原则，包括1982年《联合国海洋法公约》，以和平和建设性的方式解决所有争端。”

安瓦尔·易卜拉欣补充说，“海洋地区的持续军事化，加上使用灰色地带战术来强化主权要求和阻碍资源的合法开采，既不和平也不具建设性。此外，不断有报告称，非法和无管制的捕捞活动导致海洋生态系统和鱼类种群不断恶化。”

安瓦尔·易卜拉欣表示，“马来西亚的立场始终如一，包括保护我国在南海专属经济区的主权、权利和利益。面对所有合法的挑战和主张，我们坚定不移地这样做。”

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