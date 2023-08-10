路透社：伊朗或将释放五名美国公民

释放囚犯

亚洲 – 法新社德黑兰消息，伊朗驻联合国代表团证实了将释放关押在伊文监狱拥有双重国籍囚犯的信息。伊文（Evin prison）监狱位于德黑兰（Tehran）北部。美国国家安全委员会发言人还表示，一名遭受软禁的美籍人士也将获释，但拒绝透露此人的身份。

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据知情人透露，伊朗会释放五名美国公民。美国国家安全委员会发言人艾德丽安·沃森（Adrienne Watson）在一份声明中表示，我们已经得到确认，伊朗将释放5名被非法监禁的美国公民。她还表示，只要这五人没有踏上美国国土，我们就不会松懈。美国方面表示，他们最终获释的谈判正在进行中，美方不会透露更多的细节。

路透社报道说，释放囚犯在双方达成协议后就会放人。但也有消息说，伊朗方面把冻结资金作为交换囚犯的条件，所以将被释放的囚犯没有那么快回到美国。

根据伊朗裔美国人西亚马克·纳马齐（Siamak Namazi）的律师透露的消息，51岁的纳马齐（Siamak Namazi）和58岁的商人埃马德·沙吉（Emad Shargi）在五名将被释放囚犯的名单中。第三人是环保主义者莫拉德·塔哈兹（Morad Tahbaz），他也拥有英国国籍。就第四名将被释放的人外界对他的情况一无所知。还有一人遭受着软禁，他也将被释放，但不知是何人。

伊朗外交部对释放美国囚犯没有释放任何的消息。

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