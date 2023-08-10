遭指日核污染水检测样本调包 韩政府否认

韩国/日本/核处理水入海

韩媒“Nocut News”近日发布报道称，采集样本后配送耗时5个月或许是为了调换盛装样本的容器。韩国政府10日出面反驳称，该报道完全不属实。为对东京电力的污染水处理和排放计划进行安全性检验，国际原子能机构此前分别向韩国、美国、法国、瑞士发送了污染水样本用于交叉检测。

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韩国政府今天否认日核污染水检测样本调包之说。韩联社今天引述韩国国务调整室国务第一次长朴购然当天在中央政府首尔办公楼出席例行记者会时表示，近日有媒体怀疑国际原子能机构（IAEA）在样本采集和配送过程中存在所谓的“调换”行为，并就此做出上述澄清与否认表述。

为对东京电力的污染水处理和排放计划进行安全性检验，国际原子能机构此前分别向韩国、美国、法国、瑞士发送了污染水样本用于交叉检测。朴购然强调，在此明确表示，有关说法与事实完全不符，只是单纯根据推测提出的主张。

朴购然表示，去年3月在国际原子能机构员工的监督下进行了污染水采样，并在用防伪胶带密封后于去年8月至10月送往四国实验室。他还说，相关内容在国际原子能机构今年5月31日发布的报告中也有记录，且已确认送至韩国原子能安全技术院（KINS）的样本上也贴有国际原子能机构的标签和防伪封印胶带。

韩媒“Nocut News”近日发布报道称，采集样本后配送耗时5个月或许是为了调换盛装样本的容器。朴购然就此还指责称，基于推测和想象的主张会给国民带来巨大混乱。

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