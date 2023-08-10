金正恩敦促练兵准备打仗

朝鲜/备战

朝鲜官方媒体今天透露，朝鲜领导人金正恩命令军队要完善战争计划，并签署了扩大前线部队作战行动的指示。美国和韩国对朝鲜穷兵黩武保持警惕，也正在为应对朝鲜大规模的军事挑衅做准备。

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据美联社今天报道称，朝鲜领导人金正恩要求军队在对手准备大规模演习时完善战争计划。

金正恩谴责美国与韩国扩大演习是入侵平壤的预演，并以此为借口进一步加速朝鲜的武器演示，其中包括自 2022 年初以来朝鲜试射了 100 多枚导弹。朝鲜频射导弹将朝鲜半岛的紧张局势推向了最严重的程度，评论指是多年来的最高点。

不过有专家表示，金正恩推动核计划的目的是迫使美国接受朝鲜已经是强大的有核国家的说法，以便让朝鲜最终能够以强势地位迫使国际做出让步。

金正恩担任主席的朝鲜执政党劳动党中央军事委员会周四举行的会议将讨论推进朝鲜军队的战备状态，并制定进攻性反制计划以威慑美韩对手。朝鲜官方媒体指控称，美韩的“鲁莽行为”正变得更加明目张胆与朝鲜作“军事对抗”。

据美联社称，平壤官方朝中社透露，在讨论加强朝鲜前线部队并加强战争演习以纳入新战略和武器后，金正恩签署了一项命令，实施未具体的“重要军事措施”。

金正恩在会议上强调，军队必须获得“更强大的打击手段”，以增强核威慑力，并更快地将这些武器部署到作战部队。朝中社称，金正恩要求朝鲜军火工业加紧大规模生产各种武器和装备，并敦促军队积极开展“实战演习”，增强作战能力。

朝中社称，金正恩还在会议期间做出了人事变动，任命李勇吉副元帅为新任总参谋长，接替朴秀日将军。

据美联社说，金正恩在会议上的言论呼应了他上周在对朝鲜主要武器工厂进行为期三天的视察时所说的话，其中包括一个为旨在瞄准美国本土的洲际弹道导弹生产发射车的工厂。金正恩的访问还包括参观一座火炮工厂，但这加深了外界对朝鲜准备向俄罗斯出口火炮和其他武器供应的担忧，因为俄罗斯总统京正向其他国家寻求对乌克兰战争的军事等支持。

面对与华盛顿和首尔的日益加深的对抗，金正恩一直在努力提高他与莫斯科和北京伙伴关系的知名度，以打破外交孤立。

在周四的会议上，朝鲜官员还同意再次举行阅兵活动，以纪念朝鲜政权成立 75 周年。9 月 9 日的阅兵将是朝鲜仅 2023 年就举行的第三次炫武活动。但分析人士称，朝鲜从未在同一年举行两次以上阅兵。

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