日美韩首脑峰会将每年定期举行 日韩将成为“准同盟国”？

日本/美国/韩国

美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔（Rahm Emanuel）日本时间10日表示，目前正在推进日美韩三国首脑峰会定期举行，每年举行一次的计划。 日本首相岸田文雄、美国总统拜登和韩国总统尹锡悦将于18日在华盛顿郊区的美国总统别墅戴维营举行三国首脑峰会，并将就从此以后每年定期举行达成协议。舆论认为：如果这种变化成为现实，日韩两国很可能会以共同的同盟国美国为媒介成为事实上的“准同盟国”。

广告 继续浏览后续

日美韩首脑峰会将由美国总统拜登主持，这将是三国领导人首次以独立形式而不是在国际会议期间举行的峰会，也是拜登总统自2021年上任以来首次邀请外国领导人访问戴维营。

以往三个国家的首脑峰会经常在G20等国际会议期间举行，但在今年的三国峰会以后，将与国际会议分离，每年在这三个国家轮流举行一次，日本、美国和韩国负责安全事务的高官会议，预计也将定期举行，以便三国在共同对应朝鲜、中国及俄罗斯等问题方面顺利沟通，紧密合作。

目前正在协调在18日举行的日美韩首脑峰会上，公布两份共同声明， 包括宣布三国战略合作关系进入新阶段的“戴维营原则”和指明更多具体合作领域的联合声明。

声明将发表启动日本自卫队、美军和韩国军队定期联合军演的新框架的方针，还将就加强机密情报共享、网络领域合作、经济安全合作等达成协议。

伊曼纽尔大使表示，“这将是一次重要会议，将从根本上改变印太地区战略格局”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅