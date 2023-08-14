朝鲜：金正恩希望加强导弹生产

朝鲜导弹

在首尔和华盛顿准备举行联合军事演习之际，朝鲜领导人金正恩通过视察一家军工厂，再次展示武力。

朝鲜政府于 2023 年 8 月 14 日星期一提供的未注明日期的照片显示，朝鲜领导人金正恩（中）在 8 月 11 日至 12 日访问朝鲜一家军工厂期间乘坐装甲车。

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据朝中社周一（8 月 14 日）的报道，朝鲜领导人金正恩是在上周五和周六视察了军工厂，并呼吁“大幅加强”导弹生产，这家军工厂主要生产导弹、超大口径多管火箭炮的弹药和装甲战车。

朝鲜领导人在参观导弹生产中心时表示了“满意”，该中心成功地“完善了与生产相关的技术问题”并实现了武器现代化。 据朝中社报道，金正恩“设定了一个重要目标：大幅提高导弹生产能力”，并强调了这家军工厂在“加速”战争准备中的作用。

“提高炮弹产量”

朝中社称，金正恩强调了提高炮弹产量的必要性”，并亲自试驾了一辆装甲战车。 朝鲜《劳动新闻》发布的照片​​显示，这位笑容满面的独裁者坐在“新型装甲战车”的驾驶座上。

在视察期间，他还参观了超大口径多管火箭发射器和运输竖直发射器（TEL）的弹药生产。

据朝中社报道，金正恩表示，朝鲜军队必须拥有“压倒性的军事实力”，并“做好随时应对任何战争的准备”，如果受到攻击，必须“歼灭”敌人。

军事演习

法新社指出，这些参观正值韩国和美国准备在8月21日至31日举行名为“乙支自由护盾”的联合军事演习。 平壤认为所有这些演习都时入侵的预演，并一再警告将采取“粉碎性”措施作为回应。

首尔参谋长联席会议将这次演习描述为“一次艰难而现实的演习，旨在加强联合防御系统和联盟的反应能力”。

韩国、美国和日本领导人在本周五将在华盛顿举行峰会，目的是面对威胁日益严重的朝鲜，加强安全合作。

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