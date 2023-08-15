塔利班重掌阿富汗政权两周年，联合国专家谴责未兑现诺言

阿富汗/塔利班政权

8月15日是阿富汗塔利班民兵重返政权两周年。执政当局在各地安排庆祝活动。一个联合国专家小组发表公报，谴责塔利班政权并未兑现放松种种限制措施的诺言。阿富汗女性尤其对失去曾一度获得的自由和权利感到失望。而此时，激进伊斯兰武装伊斯兰国的威胁也未消除。

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塔利班政权15日清早发布公报，为没有任何人可以控制“骄傲的阿富汗民族”而欢呼，并誓言不允许任何侵略者威胁国家独立与自由。

当日上午，法新社在喀布尔的记者注意到，有些塔利班民兵聚集在前美国驻阿富汗大使馆门前，自拍留念。一名21岁的医学院大学生向法新社表示，对他来说，这是幸福的一天，是结束国家被占领的一天。

但联合国一个专家小组14日也发表公报，谴责塔利班政权没有兑现诺言。塔利班政权此前曾保证对包括受教育权在内的诸多权利的限制只是暂时的。但该专家小组认为，事实上，政权正加速建立系统而且全面的隔离、边缘化以及迫害的制度。一名曾得以进入大学读书的阿富汗女性向法新社表示，阿富汗女童以及阿富汗女性都希望找回她们的自由。

受信奉极其严格的原教旨伊斯兰的塔利班民兵重新掌权影响最大的无疑是阿富汗女性。此前，在1996年治2001年掌握阿富汗政权的塔利班民兵被以美国为首的国际联军赶下台后，阿富汗女性得以走出原教旨民兵强力推行的种种限制措施，不少女童得以接受教育，不少女性也得以走进大学，从事自己喜欢的职业。但2021年8月，国际联军支持的阿富汗民选政府垮台，塔利班重新在喀布尔掌权，阿富汗女性重新被剥夺就学与工作的权利。

两年来，塔利班政权在人权问题，尤其是女权议题上的倒行逆施令其难以获得国际社会认可。而许多国际援助中断以及海外资金被冻结也令阿富汗经济陷入困局。

与此同时，伊斯兰激进团体伊斯兰国武装的威胁也始终存在。阿富汗与巴基斯坦交接地带的武装袭击行动近期也有所增加，令两国关系越发紧张。

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