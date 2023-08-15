8月15日：岸田向靖国神社献供品 大臣参拜

日本/靖国神社

8月15日，是日本战败纪念日，上午，首相岸田文雄向千鸟渊战没者公墓献花，他今年没有参拜靖国神社的计划，而是通过代理人，以自民党总裁的身份，自费向靖国神社献上供品费--玉串费， 在岸田内阁成员中，到本稿截稿为止，经济安保担当大臣高市早苗参拜了靖国神社，自民党政调会长萩生田光一等也参拜了靖国神社。

广告 继续浏览后续

超党派议员团体“共同参拜靖国神社国会议员会”67人在8月15日参拜了靖国神社。

由于新冠感染的蔓延，“共同参拜靖国神社国会议员会”在8月15日当天集体参拜靖国神社是4年来的首次，其中有岸田内阁的副大臣、政务官等8名议员。

8月15日，是日本战败78周年纪念日，政府主办的全国战没者追悼仪式在东京日本武道馆举行，纪念大约310万战死者等。

按原来的预定，将有来自日本全部都道府县，共 47 个都道府县的死难者家属参加，但由于7号台风影响，10个府县的死难者家属决定不参加，总出席人数为1,855人。

日本天皇和岸田首相等参加了追悼仪式，岸田首相首相在致辞中表示：“我们绝不会重蹈战争的覆辙，我们将继续坚守这一坚定的誓言。在战争依然存在的世界上，日本在积极的和平主义的旗帜下，与国际社会携手共进，尽最大努力解决世界面临的各种课题。”

天皇在致辞中说：“战争结束78年来，在国民不懈的努力中，构筑了我国今天的和平与繁荣，回顾过去，想起人民走过的充满苦难的道路，令人无限感慨。回首过去，我们要在深刻反省的基础上，恳切希望战争的灾难不再重演，对在战场上死去，在战祸中倒下的人们，我们和全体国民一起，表示深切的哀悼，并祈祷世界的和平和我国的进一步发展。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅