尹锡悦称韩国对与美日举行延伸威慑会谈持开放态度

韩国/美国/日本

韩国总统尹锡悦在彭博社周三发表的书面采访中表示，韩国愿意与美国和日本就延伸威慑举行三方磋商。尹锡悦是在即将与美国总统拜登（Joe Biden）和日本首相岸田文雄于周五在美国总统度假胜地戴维营举行三方峰会前透露的这一消息。

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尹锡悦表示，世界永远不会接受朝鲜成为核武器大国，同时他也为周五举行的具有里程碑意义的峰会上与美日领导人在威慑合作方面取得突破敞开了大门。尹锡悦在赴美前接受彭博社书面采访时说，他预计与岸田和拜登的峰会将就如何加强三方应对朝鲜核与导弹威胁的能力达成一致。

尹锡悦指出，“北朝鲜完全无核化是包括大韩民国和美国在内的国际社会的明确而一贯的目标。国际社会在任何情况下都不会接受北朝鲜成为核大国”。报导指，三方就所谓延伸威慑，即一种强大到足以让对手相信无法通过侵略实现其军事和政治目标的力量进行会谈，将标志着韩美日关系翻开新的篇章，并有助于拜登政府应对朝鲜等国构成的威胁。

今年4月在白宫举行的韩美峰会上，尹锡悦和拜登就加强美国核导弹潜艇等军事资产在韩国附近的部署达成一致，并成立了核磋商小组，让首尔在华盛顿如何部署核保护伞方面拥有更大的发言权。尹锡悦说：“关于延伸威慑，我们也对大韩民国、美国和日本之间的单独磋商持开放态度”。日本外务省表示，日本和美国于2010年就延伸威慑问题建立了定期双边对话机制。

韩美日于4月举行了军事会谈，讨论了定期举行潜艇跟踪和导弹防御演习等项目，以此威慑朝鲜。尹锡悦说，戴维营峰会将讨论如何加强三边防御演习。今年内，三方打算按照去年11月峰会上达成的协议，实现实时共享朝鲜导弹预警数据。

朝鲜最高领导人金正恩近日推出了一系列新的核能力导弹，旨在快速部署并躲避美国在该地区操作的防空拦截武器。这些导弹可在几分钟内击中韩国全境，并在发射后不到15分钟内击中日本大部分地区。

尹锡悦表示，包括韩国、美国和日本在内的国际社会将严格、彻底地执行联合国安理会制裁朝鲜的决议。国际社会的能力将被用于阻止金正恩资助其发展大规模杀伤性武器的非法网络活动。

尹锡悦强调，“我们必须让朝鲜认识到，其持续和非法的核与导弹开发将不可避免地付出代价，只会加深其政权的孤立和危机。”

当被问及韩美日有什么最佳方法来降低来自中国的半导体和电池等物品的全球供应链风险时，尹锡悦说，首尔计划讨论“加强合作的具体方法，包括共享三国供应链信息和建立预警系统（EWS）”。

尹锡悦在谈到韩国在日本和荷兰等一些美国伙伴加入后的立场时表示，“作为国际社会负责任的一员，韩国也在积极参与有关出口管制的全球讨论，以维护世界和平与安全”。拜登政府遏制半导体制造设备向中国出口的举措。

尹锡悦说，“我们计划继续与主要国家就出口管制制度的运作进行密切磋商。”

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