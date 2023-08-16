新加坡拘10人涉洗黑钱其中3人是中国公民，涉款约10亿新元

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据路透社报导，新加坡警方8月15日逮捕了10名外籍人士，他们被指涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约10亿新元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。

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《联合早报》报导称，涉案10人相信原籍中国福建，3人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中1人相信是去年5月以8500万新元扫下新加坡康宁河湾20个单位的中国买家。

据悉，涉案的9男1女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。他们于16日晚上8时在新加坡国家法院通过视讯面控后，法官下令他们还押中央警署一周，其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。

新加坡金管局在一份声明中说，该部门一直在“与发现潜在污点资金的金融机构（FIs）保持联系。与这些金融机构的监管工作正在进行中”，但没有透露这些金融机构的名称。

新加坡警方周三在声明中说，警方于周二在整个城邦同时进行了突击检查，以逮捕犯罪嫌疑人。警方对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令，估计总价值超过8.15亿新元。

其他被扣押的物品包括银行账户、现金、豪华箱包、珠宝、手表、电子设备和一些包含虚拟资产信息的文件。

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