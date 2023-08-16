日美韩拟确认首脑和外长、防长每年举行定期会谈

日本/美国/韩国

据共同社周三援引外交消息人士报导，日美韩三国正在协调每年举行首脑峰会，及三方外长、防长和安保事务高官每年分别定期会谈。作为三国关系加强的最新迹象，日本首相岸田文雄、美国总统拜登（Joe Biden）和韩国总统尹锡悦已计划于周五在戴维营会面时同意每年至少举行一次三边峰会。

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报导指，此举正值三国寻求加强合作，以应对朝鲜不断增加的导弹和核威胁，以及中国在印太地区的强硬军事活动及日益增长的经济影响力。三方还在探讨就人工智能（AI）、经济安保、网络安全等，分领域设置工作层面共商合作措施的磋商平台。预计将在18日于华盛顿近郊举行的戴维营峰会上确认。

据消息人士称，三国并在寻求负责安保事务的高级官员之间的定期会晤。目前，日美韩安保事务高官磋商会议不定期召开，由日本国家安全保障局长秋叶刚男、美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）、韩国国家安保室长赵太庸出席。今后将至少一年一度定期举行。

周五的聚会标志着三国领导人之间的首次单独峰会，他们之前的会谈通常是在国际会议的场边举行。尽管二战的惨痛历史经常造成日本和韩国的分歧，但自去年尹锡悦上任以来，两国关系已得到显著改善。

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