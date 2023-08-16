朝鲜开始宣传 美国士兵对美国幻灭才冒死越境 五角大楼质疑

朝鲜/美国/大兵越境

朝鲜官方16日声称，一名上个月偷越鸟也飞不过去的朝鲜边境的美国士兵，根本是在对美国社会的不平等和军队中的种族歧视感到失望之后才这样做的。而美国至此仍然把该士兵带回家作为要务。

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朝鲜官媒今天声称美国士兵特拉维斯·金是在对美国幻灭后越过边境投向平壤。

这是朝鲜首次正式确认拘留着美国大兵。曾在韩国服役的特拉维斯·金 (Travis King)于 7 月 18 日在边境村庄进行平民旅行时突然冲跑向朝鲜。他成为近五年来第一个被确认在朝鲜被拘留的美国人。

官方的朝鲜中央通讯社援引朝鲜有关当局的调查报道称，美国士兵金告诉他们，他决定进入朝鲜是因为他“对美军内部的不人道虐待和种族歧视怀有抱怨”。朝鲜称，金还表示愿意前往朝鲜或第三国寻求庇护，称他“对不平等的美国社会感到失望”。

朝鲜官方报道称，朝鲜将继续对金“非法”入境进行调查。

据美联社今天报道称，要核实金在朝鲜官方媒体上发表的言论的真实性是不可能的。

美国、韩国和其他国家指责朝鲜利用外国被拘留者来夺取外交让步。一些外国被拘留者获释后表示，他们在朝鲜拘留期间是在胁迫下认罪的。

由于此事敏感，一名不愿透露姓名的美国国防部官员表示，美国无法核实朝鲜有关金的说法。这位官员表示，五角大楼正在通过一切可用渠道将金带回美国

据弗吉尼亚州 LMI 咨询公司专家、中央情报局前分析师 Soo Kim 表示，“这就是 100% 朝鲜的宣传。金作为被朝鲜关押的美国公民，对（朝鲜）如何选择叙述自己的言论没有决定权。” Soo Kim 还认为，“至于金的释放，他的命运掌握在朝鲜手中。也许该政权会试图用金的生命来换取美国的财政让步。谈判很可能不会容易，而且条款将由平壤决定。”

这名士兵的家人表示，他的母亲克劳丁·盖茨呼吁朝鲜人道地对待她的儿子。

家庭发言人乔纳森·弗兰克斯在声明中说：“她是一位担心儿子的母亲，如果他打来电话，她会很感激。” “最后，她今晚与陆军保持了联系，并对（国防部）的声明表示赞赏，该声明仍然称致力于将特拉维斯带回家。”

泰容浩 (Tae Yongho) 是 2016 年叛逃前担任朝鲜驻伦敦大使馆公使，他推测朝鲜最终可能会释放金，因为朝鲜没有立即表达接受金作为朝鲜难民的意图，并谈到了第三国重新安置。现任韩国议员的泰还引用了朝鲜对金的描述，称其为非法入境者，而不是“自愿”进入朝鲜的人。

泰早些时候表示，朝鲜不愿意长期扣留像金这样的低级士兵，因为他不会向朝鲜提供备受瞩目的美国情报，而且需要高昂的成本和资源来管理他的生活。

一些分析人士表示，在战时敌人之间的敌意加剧之际，朝鲜可能试图将金的释放与美国削减与韩国的军事活动联系起来。

美联社说，23 岁的金是驻扎在韩国的约 28,000 名美军之一，美国以驻军威慑朝鲜的潜在侵略。美国该士兵是参加平民旅行时越过边境。此前他因袭击罪从韩国监狱获释，原定前往德克萨斯州布利斯堡。

据美国官员表示，该士兵已被宣布擅离职守，违者可受到监禁、没收工资或不名誉开除的处罚，严重程度取决于他们离开的时间以及他们是否被逮捕或自行返回。

美国和朝鲜在 1950-53 年朝鲜战争期间交战，从技术上讲仍然处于战争状态，因为这场冲突以休战而非和平条约结束。美国与朝鲜没有外交关系，瑞典在过去的案例中为美国人提供了领事服务，但据报道，自新冠肺炎病毒疫情大流行开始以来，瑞典外交官还没有返回过朝鲜。

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