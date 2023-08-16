朝鲜拿投敌士兵金案指责美国种族歧视

朝鲜/美国/士兵越境

朝鲜周三声称美国士兵特拉维斯·金逃离了美国的种族主义和虐待。与此同时，平壤反驳了华盛顿对朝鲜人权记录的批评。

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据路透社今天报道，特拉维斯·金案凸显朝鲜引用来攻击美国种族主义。

朝鲜打破了对黑人士兵金入境案近一个月的沉默，发布了一份官方媒体说法，称金承认因“对美军内部不人道的虐待和种族歧视的反感”和对美国社会不平等的幻灭而非法、故意进入朝鲜。

目前还没有直接听到金的说词，但美国的一位叔叔本月告诉媒体，他的侄子说他在服兵役期间经历了种族主义对待。

朝鲜官方媒体报道的前一天，联合国安理会应华盛顿的要求召开会议，讨论朝鲜侵犯人权的问题。

几十年来，平壤一直谴责美国的种族歧视，称这是华盛顿虚伪的一个例子，分析人士表示，朝鲜可能会利用金的案件来抵制人权方面的压力。

专家称，朝鲜强调美国的种族主义是对美国造成负面影响，并谴责经常指出其他国家人权状况的美国没有资格说三道四，。

朝鲜外交部在周二的一份声明中列举了美国种族歧视等弊病，称美国召开周四的联合国人权会议是“对人权的嘲弄和对国际社会的欺骗”。

路透社说，朝鲜官方媒体也有曾发表种族歧视言论的历史。2014年，朝鲜国家通讯社发表了一篇报道，称时任美国总统巴拉克·奥巴马“看起来像一只黑脸的非洲本土猴子”，并引用其他一些话将他与动物进行比较。

一份报告曾指控，朝鲜对疑似由中国男性导致怀孕的朝鲜妇女进行强迫堕胎，原因是朝鲜人相信“纯种高丽人种”，混血儿被认为是对朝鲜“纯种高丽人种”的污染。

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