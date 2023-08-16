亲中与否拉锯战？瓦努阿图总理在议会不信任动议中躲过一劫

瓦努阿图/选举

瓦努阿图总理伊斯梅尔·卡尔萨考周三以微弱优势躲过了一项不信任动议，被指亲中的反对派批评瓦努阿图政府与澳大利亚签署安全协议，仅以能将他赶下台所需的27票一票之差逃过一劫。

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处于中国与西方国家在太平洋岛国战略竞争中心的瓦努阿图，在反对党领袖鲍勃·拉夫曼提出不信任动议案并批评政府提高最低工资后陷入政治危机。

不信任动议获得26票，反对票为23票，但未能在52个席位的议会中赢得罢免总理所需的27票绝对多数。议会投票时1个席位空缺，1名议员因病缺席会议。

反对党领袖拉夫曼作为前任总理拉近了瓦努阿图与中国的距离。他的政府在 2022 年提前举行的全国大选中落败。除了国内问题外，他还批评与澳大利亚的安全协定，称这损害了瓦努阿图的“中立”地位，并可能危及其他合作伙伴的发展援助。

卡尔萨考周三在议会表示，针对他的指控毫无根据，过去八个月来访的国际领导人比拉夫曼政府两年来的还要多。

中国一直是瓦努阿图的主要基础设施贷款方，捐赠了议会大厦、体育场和总理办公室，并修建了道路和码头。在中国与所罗门群岛签署安全协议后，美国及其盟国正试图阻止太平洋岛屿国家与北京建立安全关系。

据路透社说，卡尔萨考重组了内阁，以期在投票前赢得支​​持，新任副总理也表现出了对中国的支持立场。据总理脸书页面上的一篇帖子称，在上周欢迎中国海军医疗船和平方舟的仪式上，副总理马泰·塞雷麦亚表示，“卫生和安全关系是我们双边关系的重要组成部分”。

现政府旅游和贸易部长萨姆森·萨姆森周一辞职加入了反对党。

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