人权

国际 – 应美国等国的要求，联合国于8月17日讨论了朝鲜人权问题。联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克（Volker Türk）表示，朝鲜其民众实施“残暴”和“难以想象”的侵犯人权行为，以在国际制裁下发展其核武器和弹道武器计划。

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联合国人权事务高级专员通过视频连线表示：“我提到的许多侵犯行为都是朝鲜为支持其军事化而对民众犯下的多种侵权行为。”蒂尔克举例说，朝鲜政权强迫政治犯或童工劳动，以支撑其军事机构，以提升制造武器的能力。

联合国人权委员会还邀请了一位逃离朝鲜、家人在韩国避难的年轻“民间代表”。逃出朝鲜的金日赫(音译 Ilhyeok Kim)用英文讲述了朝鲜领导层的奢华生活，对民众的压榨，对他的惩处。

美国常住联合国代表琳达·托马斯－格林菲尔德夫人（Mme Linda Thomas-Greenfield）表示，“你刚才叙述的侵犯和践踏人权的行为如此残暴，令人难以想象。”

这名年轻人还说道，政府对民间的疾苦不闻不问， “政府所关心的是通过发展核武器和传播宣传来证明其行动的合理性来维护其权力”。

美国常驻联合国代表表示，金正恩(Kim Jong Un)对社会的极权和镇压已经全面的控制，大规模剥夺人权和人民的基本自由为该政权提供了发展非法武器计划的资源。并发展大规模杀伤性武器和弹道导弹。

朝鲜自2006年以来一直受到国际制裁，2017年制裁力度增加了三倍。安理会当年一致采取的措施迫使平壤中断其核武器和弹道武器计划，这显着限制了其石油进口。

自2017年以来，安理会在朝鲜问题上存在严重分歧。2022 年 5 月，中国和俄罗斯否决了一项实施新制裁的决议，尽管朝鲜多次发射导弹，但此后安理会再没有通过任何决议或声明。

8月14日，中国常驻纽约联合国代表团发言人表示，中国反对计划就朝鲜侵犯人权问题召开联合国安理会会议，因为这只会“加剧对抗和对立”。

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