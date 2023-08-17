美印太事务协调员：美日韩关系将是21世纪决定性的三边关系

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美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）周三在出席智库活动时预热称，美国周五与日本和韩国举行的三边峰会将包括一系列雄心勃勃的举措，以锁定与这两个盟国之间的进展。坎贝尔宣称，美日韩关系将是“21世纪决定性的三边关系”。

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美国政府高级官员告诉路透社记者，在对中国和朝鲜的共同担忧日益加剧之际，此次峰会将启动技术和防务方面的联合倡议。美国、日本和韩国领导人将于周五在戴维营举行会议，预计他们将在会上宣布该协议的细节，协议包括加强弹道导弹防御合作，还将涵盖情报共享、供应链和网络安全等内容。

坎贝尔周三在布鲁金斯学会的一次活动上说，“你们将在周五看到的是一系列雄心勃勃的举措，这些举措旨在锁定现在和未来的三边接触”。美国总统拜登（Joe Biden）邀请日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦访问戴维营，日韩两国正努力在地区威胁不断上升的情况下修补破损的双边关系。

华盛顿分别与东京和首尔建立了正式的集体防御安排，但鉴于对中国日益增长的实力和意图的担忧，华盛顿希望美日韩三国能更紧密地合作。不过，美国官员表示，此次会议不会达成任何正式的三方安全框架，坎贝尔也承认三国国内的政治制约因素。

坎贝尔说，此次峰会上达成的协议将是“在认识到各国面临的共同安全形势方面迈出的实质性一步”，并认识到“这需要采取共同行动”。

坎贝尔指出，“我认为我们可以想象一个更有雄心壮志的未来，但……关键是不要走得太远，要一步一个脚印，适当地建设，不要超越我们正在处理的国内环境”。他强调，三方将探讨如何扩大安全合作，但这样做要“谨慎”、“小心”和“负责任”。

坎贝尔还赞扬了尹锡悦和岸田文雄在修补充满历史包袱的韩日关系方面所表现出的勇气，称其为“令人叹为观止的外交”。他说：“就现代外交举措而言，这属于最高级别的”。

坎贝尔说，此次戴维营峰会的目的是“努力将这一理念融入我们的政治中，使三国中任何一国的领导人都难以退出”。在被问及北京方面批评美方正在建立一个针对中国的小北约组织时坎贝尔表示，华盛顿是在回应亚太地区国家希望抵消中方压力的需求信号。

坎贝尔说：“他们在许多方面都感受到了难以想象的压力，经济、外交和军事上的巨大压力”。他补充说，该地区国家在过去半个世纪中繁荣昌盛，不希望看到秩序被破坏。

几位美国官员表示，鉴于北京在全球经济一体化中的作用，拜登政府并不鼓励日本和韩国与中国脱钩。不过，一位美国官员说，华盛顿确实希望倡导供应链的韧性，特别是在新冠疫情大流行之后，并帮助盟国避免在关键商品和材料方面过度依赖任何一个国家。

坎贝尔在活动上提及，“我们将投资技术，建立一条三向热线电话，供领导人和（美日韩）政府内部其他人进行沟通”。预计三国领导人将公布一套广泛的“戴维营原则”以及一份阐述安全合作的文件。除了三向热线电话和年度军事演习外，他们还将同意举行年度三边峰会并建立情报共享机制。

当被问及戴维营峰会是否可能成为达成集体安全协议的第一步时，坎贝尔表示，各国正在采取“相当实质性的步骤”来应对共同威胁，但他敦促谨慎行事。坎贝尔补充道，“我认为我们可以想象一个更加雄心勃勃的未来。但 ……关键是不要超出滑雪板太远（谨慎行事）”。

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