援助菲律宾对付中国舰艇？日美澳将向菲律宾派遣大型舰船震慑

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日本海上自卫队、美国和澳大利亚军方正在推进一项计划，将同时向菲律宾派遣有舰载机的大型舰船并于23日在南海举行联合训练。鉴于中国海警局船在南海使用水炮阻拦菲军补给船，此举有意在紧张形势下牵制中国。

一艘破旧的菲律宾海军LT57 Sierra Madre舰搁浅在南中国海第二托马斯浅滩的浅水区。 2014年3月29日拍摄 资料照片

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日本共同社今天称独家报道，日美澳将向菲律宾派遣大型舰并在南海训练。被称多名军方及防卫相关消息人士透露了上述消息。

海自将派遣力争事实上航母化的护卫舰“出云”号，澳大利亚则是两栖攻击舰“堪培拉”号。美国预计会派两栖攻击舰“美利坚”号。各方将表明确保在南海“航行自由”的意志。“出云”号计划25日抵达马尼拉港，“堪培拉”号、“美利坚”号预计也将在此前后入港。设想加上菲律宾的四国司令将汇聚一堂，发出“强有力的讯息”。

据共同社说，日美澳在南海或将实施舰载机相互从甲板起降的训练。菲律宾此次暂不参加训练。据称理由是其他舰船的舰载机太大，该国军舰甲板无法接纳。

在南海面临中国军事压力的菲律宾与日美澳加强安全合作。

四国也探讨过开展海上联合巡逻，但此次尚未实现。

据共同社说，在南海的爱尤银礁（中国称仁爱礁），菲律宾1999年故意让老旧的军舰触礁并形成军事据点，士兵轮班常驻，抵抗中国的军事压力。该据点的补给船队屡次遭到中国海警船的妨碍，菲律宾的巡逻船2月6日被照射雷达，补给船8月5日遭到水炮阻拦。

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