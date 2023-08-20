岸田视察福岛核电站 表示将继续就核处理水排海向中国等解释

日本/福岛核电站处理水排放

为了决定日本东京电力福岛第一核电站的核处理水的排海时间，8月20日，日本首相岸田文雄视察了福岛第一核电站，并向东电高管强调：要“尽一切可能确保安全，防止谣言”。在视察结束后的记者会上，他表示将向包括反对核处理水排海的中国在内的国际社会，继续以科学的见解为根据，进行耐心、细致的说明。

日本首相岸田文雄（左一）2023年8月20日前往曾在2011年海啸中受损的福岛第一核电站视察，为电站启动引发争议的核处理水排海方案实施做准备。

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岸田首相在8月20日上午视察了福岛第一核电站，并视察了将经过核污染水净化装置ALPS 滤过的处理水排放入海的设施。

有关他将与全国渔业协会联合会会长坂本雅信见面一事，他表示“希望明天尽快见到坂本会长”。目前日本渔业界人士仍然对处理水排海表示“坚决反对”。2015年，日本政府和东京电力向福岛县渔业协会联合会书面保证，在得不到相关人士理解的情况下，不会对处理水进行任何处置。

对于中国对核处理水排海的反对，岸田首相表示：对于包括中国在内的国际社会，将继续通过首脑会谈、国际会议、政府的网页与社交媒体等进行认真的说明，但是对于没有科学根据的一些反对意见，日本政府也将进行有理有据的反驳。

对于核处理水排海的具体时间，岸田表示现在无法公布，而日本政府计划8月22日召开阁僚会议，确定处理水排海的时间。

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