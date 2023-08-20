新加坡总理再次谈及交棒 但含糊其辞

政权交替

亚洲 – 新加坡推举新一代领导人又被提到议事日程上。总理李显龙( Lee hsien loong) 20日表示，新冠疫情已经过去，在下次大选后，必须做好交接权力的准备。李显龙讲话时还表示，从现在开始，任何争议“都不会让我偏离日程安排，走向权力更新”。

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李显龙已是过了70岁的人了，曾先后患过淋巴癌和前列腺癌。李显龙在2007年说过，新加坡不应该有“超过70岁的总理”。黄循财是在2022年6月6日正式升任为副总理。去年4月14日黄循财正式获推举成为第四代团队的领军人物后，李显龙总理在总统府举行的记者会就已明确表示：无论自己是在下一届大选前或大选后交棒，黄循财( Lawrence Wong) 将成为下一任总理。

于是，“黄循财何时接棒成为新加坡总理”，就成了媒体极为关注。2022年，李显龙总理宣布黄循财为新加坡下任总理人选后就交棒一事说：“我们会小心谨慎地处理这件事。我已经70岁了，我期望一旦黄循财做好准备就把位子交给他。”

李显龙会不会公开说明自己什么时候“交班”？新加坡管理大学法律学教授尤金·谭(Eugene Tan)20日表示，他不愿意透露具体的时间表，这样所有的牌都掌控在他的手中。谭对法新社记者表示，这并不奇怪，因为一旦他给出时间表，他就会变成跛脚鸭。

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